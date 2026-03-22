हजारीबाग में TSPC के 8 उग्रवादी गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम; इंसास राइफलें बरामद

हजारीबाग जिले के उरीमारी ओपी क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रतिबंधित TSPC (तृतीय प्रस्तुति कमेटी) उग्रवादी संगठन के आठ सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, पुलिस को कोलियरी क्षेत्र में इन उग्रवादियों के किसी बड़ी वारदात की तैयारी में जुटे होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल छापेमारी की. पुलिस को देखते ही आरोपी बोलेरो वाहन से भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आठों उग्रवादियों को मौके से दबोच लिया.

हथियार और गोला-बारूद बरामद

गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है, जिसमें दो इंसास राइफल, 174 जिंदा गोलियां और एक देशी पिस्टल शामिल है. बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी आरोपी लातेहार और रांची सहित राज्य के कई जिलों में लेवी वसूली और दहशत फैलाने जैसी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में रामगढ़ के पतरातू में हुई फायरिंग की घटना में भी इनकी संलिप्तता सामने आई है. इन गिरफ्तारियों को पुलिस की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगेगी.

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बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम

एसडीपीओ पवन कुमार ने आगे बताया कि पुलिस की इस सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया गया है. इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी से न केवल एक संभावित बड़ी घटना टल गई है, बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिली है. पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अन्य फरार सदस्यों की तलाश में भी छापेमारी जारी है. इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि सुरक्षा एजेंसियां राज्य में उग्रवादी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी और उनके खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा. फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार उग्रवादियों से पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके.

रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू