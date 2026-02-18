Jehanabad News: स्कूल की छत से गिरी 8वीं की छात्रा, मां ने जताई धकेलने की आशंका

Jehanabad News: जहानाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल की छत से आठवीं कक्षा की एक छात्रा रहस्यमय परिस्थितियों में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई. यह घटना नगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित बाल विद्या निकेतन स्कूल में हुई. घायल छात्रा की पहचान शहर के दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ला निवासी शिवानी कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया. स्कूल प्रशासन द्वारा घायल छात्रा शिवानी को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया गया.

डॉक्टरों के अनुसार, छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है. छात्रा के गिरने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. घटना के संबंध में घायल छात्रा की मां ने बताया कि बुधवार को उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य स्थिति में स्कूल गई थी. उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी. मां ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी स्कूल की तीसरी मंजिल से कैसे गिर गई. उन्होंने बताया कि स्कूल के एक शिक्षक ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि उनकी बेटी विद्यालय की छत से गिर गई है. अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने अपनी बेटी को गंभीर हालत में पाया.

छात्रा की मां ने आशंका व्यक्त की है कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं हो सकती, बल्कि हो सकता है कि उसे छत से धकेला गया हो. इस गंभीर घटना के बावजूद, चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस को अभी तक इसकी सूचना नहीं दी गई है. यह घटना स्कूल सुरक्षा और बच्चों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करती है. छात्रा की मां की आशंकाएं और पुलिस को सूचना न दिए जाने का तथ्य मामले को और भी उलझा रहा है. अब देखना यह होगा कि इस रहस्यमय घटना की सच्चाई कब और कैसे सामने आती है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद