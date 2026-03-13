Advertisement
देवघर भू-अर्जन कार्यालय में ACB की बड़ी कार्रवाई: दो सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Jharkhand News: देवघर स्थित भू-अर्जन कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार होने वालों में कार्यालय के बड़ा बाबू निरंजन कुमार और पियुन नूनदेव यादव शामिल हैं.

Mar 13, 2026

jharkhand News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने सोमवार को देवघर स्थित भू-अर्जन कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस औचक छापेमारी से पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. गिरफ्तार होने वालों में कार्यालय के बड़ा बाबू निरंजन कुमार और पियुन नूनदेव यादव शामिल हैं. एसीबी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक स्पष्ट संदेश है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन दोनों आरोपियों पर जमीन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले को निपटाने के लिए आवेदक से कुल राशि का पांच प्रतिशत घूस के रूप में मांगने का गंभीर आरोप था. पीड़ित आवेदक ब्रह्मदेव ने इस संबंध में सीधे एसीबी से शिकायत की थी. शिकायत मिलने के बाद, एसीबी की टीम ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए पूरी पड़ताल की और एक सुनियोजित रणनीति तैयार की. आज निर्धारित समय पर जैसे ही रिश्वत की तय राशि का लेनदेन हो रहा था, एसीबी के डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरफ्तारी के तुरंत बाद, एसीबी की टीम दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर पूछताछ के लिए रवाना हो गई. इस घटना के बाद भू-अर्जन कार्यालय में जहां सन्नाटा पसर गया, वहीं अन्य कर्मचारियों के बीच भी भय का माहौल देखा गया. एसीबी अधिकारियों ने इस अवसर पर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान पूरी मुस्तैदी से जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर घूसखोरी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह कार्रवाई उन सभी सरकारी कर्मियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो अपने पद का दुरुपयोग कर जनता को परेशान करते हैं.

एसीबी की इस तरह की लगातार कार्रवाई से राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है. यह दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ संकल्पित हैं. आम जनता से भी अपील की गई है कि वे भ्रष्टाचार के मामलों को सामने लाने में हिचकिचाएं नहीं, ताकि ऐसे तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

रिपोर्ट: विकाश राऊत

