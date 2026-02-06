Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3100166
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

तमिलनाडु चुनाव से पहले कमल हासन ने चुनाव आयोग को घेरा, बिहार का जिक्र कर उठाया 'जिंदा मुर्दों' का मुद्दा

मक्कल निधि मय्यम पार्टी के संस्थापक कमल हासन ने एसआईआर प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार कई जिंदा मुर्दों की भूमि बन गया है और हम नहीं चाहते कि यह बीमारी पूरे देश में फैले. वे मीडिया में आई रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहे थे कि बिहार में एसआईआर के दौरान जिंदा मतदाताओं को मृत बता दिया गया और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया. चुनाव आयोग इस समस्या को बढ़ावा दे रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:32 PM IST

Trending Photos

तमिलनाडु चुनाव से पहले कमल हासन ने चुनाव आयोग को घेरा, बिहार का जिक्र कर उठाया 'जिंदा मुर्दों' का मुद्दा (फाइल फोटो)
तमिलनाडु चुनाव से पहले कमल हासन ने चुनाव आयोग को घेरा, बिहार का जिक्र कर उठाया 'जिंदा मुर्दों' का मुद्दा (फाइल फोटो)

कमल हासन ने तमिलनाडु चुनाव से पहले बिहार में हुई 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया की खामियों का मुद्दा उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर सूची से हटा दिया गया था, और उन्होंने इस "बीमारी" के तमिलनाडु में फैलने पर चिंता व्यक्त की. हासन ने चुनाव आयोग पर इस समस्या को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया. फिल्मस्टार और मक्कल निधि मय्यम (MNM) पार्टी के संस्थापक कमल हासन ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले एक गंभीर चेतावनी जारी की है. 

उन्होंने 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की है, जिसके तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता है. हासन ने इस संदर्भ में बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आई समस्याओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि तमिलनाडु में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो. उनकी यह टिप्पणी राज्य में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों से ठीक पहले आई है, जो मतदाता सूचियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाती है. कमल हासन ने SIR प्रक्रिया की कड़ी आलोचना करते हुए बिहार के अनुभव को 'जिंदा मुर्दों की भूमि' बताया. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में SIR के दौरान कई जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया था और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे. हासन ने इस प्रक्रिया को एक गंभीर 'बीमारी' करार दिया और आशंका व्यक्त की कि यदि इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे देश में फैल सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु को इस तरह की विसंगतियों से बचाना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे.

कमल हासन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ही इस 'बिहार वाली बीमारी' के प्रसार को सुविधाजनक बना रहा है. हासन का कहना था कि मतदाता सूचियों का सही ढंग से सत्यापन न होने के कारण यह त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिससे मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना न हो, जहां योग्य मतदाताओं को बिना किसी वैध कारण के सूची से बाहर कर दिया जाए. यह मुद्दा तमिलनाडु चुनावों से पहले मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की भूमिका पर गहन बहस छेड़ सकता है. कमल हासन की चेतावनी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: राम प्रवेश कुमार

TAGS

Kamal HaasanBihar NewsTamil Nadu Elections

Trending news

Jharkhand news
जब गांव तक नहीं पहुंची रेल, तो शख्स ने घर को ही बना दिया 'लताबानी एक्सप्रेस'
Rabri Devi
'हम लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन...', राबड़ी देवी का 5 करोड़ वाला आरोप
Bhagalpur News
खाकी पर लगा दाग! नवगछिया में SI ने अपने ही साथी सिपाही को गोदा चाकू
siwan news
'न पैसे हैं, न कोई मदद मिल रही', अबू धाबी जेल में बंद बेटे के लिए भटक रहे परिजन
Prashant Kishor
'जनता नकार दे, तो...', SC में PK की जन सुराज की याचिका खारिज, जानें 5 बड़ी बातें
Munger PACS elections 2026
8 प्रखंडों में मतदान शुरू, दियारा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट
Madhubani News
मधुबनी: इंटरनेशनल साइबर गैंग का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, चीन-थाईलैंड से जुड़े हैं तार
rajgir news
Nalanda News: राजगीर घूमने आए 4 पर्यटकों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मची सनसनी
Prashant Kishor
PK को बड़ा झटका, नए सिरे से चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार
Kishanganj News
किशनगंज में बालू माफिया बेखौफ: ओद्रा घाट पुल के नीचे दिनदहाड़े अवैध खनन