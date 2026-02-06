तमिलनाडु चुनाव से पहले कमल हासन ने चुनाव आयोग को घेरा, बिहार का जिक्र कर उठाया 'जिंदा मुर्दों' का मुद्दा

कमल हासन ने तमिलनाडु चुनाव से पहले बिहार में हुई 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया की खामियों का मुद्दा उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर सूची से हटा दिया गया था, और उन्होंने इस "बीमारी" के तमिलनाडु में फैलने पर चिंता व्यक्त की. हासन ने चुनाव आयोग पर इस समस्या को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया. फिल्मस्टार और मक्कल निधि मय्यम (MNM) पार्टी के संस्थापक कमल हासन ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले एक गंभीर चेतावनी जारी की है.

उन्होंने 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की है, जिसके तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता है. हासन ने इस संदर्भ में बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आई समस्याओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि तमिलनाडु में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो. उनकी यह टिप्पणी राज्य में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों से ठीक पहले आई है, जो मतदाता सूचियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाती है. कमल हासन ने SIR प्रक्रिया की कड़ी आलोचना करते हुए बिहार के अनुभव को 'जिंदा मुर्दों की भूमि' बताया. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में SIR के दौरान कई जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया था और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे. हासन ने इस प्रक्रिया को एक गंभीर 'बीमारी' करार दिया और आशंका व्यक्त की कि यदि इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे देश में फैल सकती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु को इस तरह की विसंगतियों से बचाना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे.

कमल हासन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ही इस 'बिहार वाली बीमारी' के प्रसार को सुविधाजनक बना रहा है. हासन का कहना था कि मतदाता सूचियों का सही ढंग से सत्यापन न होने के कारण यह त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिससे मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना न हो, जहां योग्य मतदाताओं को बिना किसी वैध कारण के सूची से बाहर कर दिया जाए. यह मुद्दा तमिलनाडु चुनावों से पहले मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की भूमिका पर गहन बहस छेड़ सकता है. कमल हासन की चेतावनी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है.

रिपोर्ट: राम प्रवेश कुमार