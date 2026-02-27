Advertisement
सीमांचल में घुसपैठियों पर अमित शाह के बयान से बिहार की राजनीति में उबाल, मंत्री ने किया समर्थन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल में घुसपैठियों को बाहर निकालने संबंधी बयान से बिहार की राजनीति गरमा गई है. विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया के बीच, बिहार सरकार के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बयान का पुरजोर समर्थन किया है, और घुसपैठियों को कानूनी प्रक्रिया से बाहर करने की वकालत की है.

Last Updated: Feb 27, 2026, 07:01 AM IST

बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के दूसरे दिन सीमांचल क्षेत्र से घुसपैठियों को 'चुन-चुन कर बाहर निकालने' संबंधी बयान ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. गृह मंत्री के इस कड़े रुख के बाद, विपक्षी दलों ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए इसे चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है और सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है. वहीं, सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बयान का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य कदम बताया है, जिससे बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.

इस गरमाई बहस के बीच, बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने गृह मंत्री के बयान का खुलकर समर्थन किया. उन्होंने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि किसी भी देश की पहचान उसकी सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकों की पहचान से होती है. डॉ. चंद्रवंशी ने अपनी बात को एक सरल उदाहरण से समझाया, 'अगर किसी गांव में कोई अनजान व्यक्ति बिना पहचान के आकर घर बनाकर रहने लगे, तो क्या गांव वाले उसे यूं ही बसने देंगे? जब एक गांव के लोग बिना पहचान के किसी को बसने नहीं देते, तो देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहां आकर बस जाए. ' उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें: 'हर घुसपैठिए को निकालो', अमित शाह का सीमांचल में एक्शन! राजद का तीखा पलटवार

मंत्री चंद्रवंशी ने घुसपैठियों से उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने आगाह किया कि यदि देश में एक भी घुसपैठिया आता है और वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, तो इससे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. एक आतंकवादी कई लोगों की जान और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे तत्वों की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम है. डॉ. चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि जो भी घुसपैठिए हैं, उन्हें देश के कानूनों और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही बाहर किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता न फैले और देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उनका यह बयान दर्शाता है कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर आयामों से जोड़कर देख रहा है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा

