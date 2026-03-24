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Anant Singh Roadshow: जेल से छूटने के बाद पैतृक गांव नदावां पहुंचे अनंत सिंह, कुलदेवी के मंदिर में टेका मत्था

Anant Singh News: मोकामा विधायक अनंत सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद आज अपने निर्वाचन क्षेत्र मोकामा में एक रोड शो निकाला. इस दौरान जगह-जगह पर उनके समर्थकों ने फूल-माला, ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया. यह रोड शो अनंत सिंह की राजनीतिक वापसी और जनता के बीच उनकी गहरी पैठ का प्रतीक रहा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:00 PM IST

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अनंत सिंह
अनंत सिंह

Anant Singh Roadshow: दुलारचंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल से बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं. छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की रिहाई से उनके समर्थक काफी खुश हैं. सोमवार (23 मार्च) की शाम को अनंत सिंह की रिहाई हुई थी. जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह पटना स्थित अपने सरकारी आवास पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. मोकामा विधायक अनंत सिंह आज (मंगलवार, 24 मार्च) अपने पैतृक गांव नदावां पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी कुलदेवी मां ब्राह्मणी स्थान पर पूजा-अर्चना की.

अनंत सिंह आज सुबह 9 बजे पटना स्थित अपने आवास से सैकड़ों गाड़ियों के भव्य काफिले के साथ मोकामा के लिए रवाना हुए. बेऊर जेल से रिहाई के बाद यह उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था. छोटे सरकार के रोडशो को लेकर समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला. रास्ते भर जगह-जगह सैकड़ों समर्थक हाथों में फूल-माला लिए उनके स्वागत में खड़े दिखे. अथमलगोला के सबनीमा गांव में भी उनके सैकड़ों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने थोड़ी देर विश्राम कर लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद उनका काफिला बाढ़ की ओर बढ़ा.

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बाढ़ शहर में एसबीआर चौराहे पर सुबह से ही सैकड़ों समर्थक अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अनंत सिंह के पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. विधायक ने भी मुस्कुराहट के साथ अपने समर्थकों से फूल-माला स्वीकार कर उनका अभिवादन किया. इसके बाद वे शहर के व्यस्त चौराहों से होते हुए अपने पैतृक गांव नदावां पहुंचे. गांव में ढोल-नगाड़ों और जमकर आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया. गांव के लोग उनकी रिहाई के बाद से ही उनके गांव पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज अपने बीच उन्हें देखकर काफी खुश नजर आए.

नदावां पहुंचने के बाद, अनंत सिंह का काफिला सबसे पहले गांव की कुलदेवी मां ब्राह्मणी स्थान पहुंचा, जहां उन्होंने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया. ब्राह्मणी स्थान के पुजारी ने उनसे गांव में शिव मंदिर बनाने का अनुरोध किया, जिस पर विधायक ने सहमति जताते हुए मंदिर निर्माण का वादा किया. इसके उपरांत, वे गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा में जनता दर्शन के लिए निकल पड़े. रास्ते भर वे अपने समर्थकों से मिलते, उनका हालचाल पूछते और जनता की समस्याओं का ऑन-स्पॉट समाधान करते दिखे. उन्होंने लोगों से फिर मिलने का वादा कर अपना रोड शो जारी रखा, जो उनके और जनता के बीच मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है.

रिपोर्ट- चंदन राय

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