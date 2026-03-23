अररिया: गोबर गैस से रोशन हुआ किसान का चूल्हा, LPG का बना सस्ता और टिकाऊ विकल्प

Biogas Plant in Araria​: पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के बीच, आम जनजीवन को राहत देने के लिए बिहार के अररिया जिले से एक सराहनीय पहल सामने आई है. रानीगंज प्रखंड के इंद्रपुर गांव के किसान अरविंद यादव ने गोबर गैस संयंत्र का उपयोग कर अपने घर के चूल्हे को रोशन किया है, जो अब एलपीजी गैस का एक कारगर विकल्प बन रहा है. यह पहल बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित एक अनुदानित योजना का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसका लाभ उठाकर अरविंद यादव ने न केवल अपने परिवार के लिए ईंधन का जुगाड़ किया है, बल्कि हर महीने होने वाले खर्च में भी कटौती की है. यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है.

गोबर गैस संयंत्र को स्थापित करना बेहद आसान

किसान अरविंद यादव बताते हैं कि इस गोबर गैस संयंत्र को स्थापित करना बेहद आसान है और इसके संचालन में किसी भी तरह की जटिल मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती. यह संयंत्र सिर्फ पशुओं के गोबर और पानी के मिश्रण से गैस का उत्पादन करता है. उत्पादित गैस को पाइपलाइन के माध्यम से सीधे रसोई तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है. अरविंद यादव के अनुसार, रोजाना लगभग 25 से 30 किलोग्राम गोबर का इस्तेमाल कर वे अपने घर के लिए तीनों समय का भोजन आसानी से तैयार कर लेते हैं. इससे न केवल रसोई गैस पर होने वाला मासिक खर्च बचता है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ ईंधन का उपयोग भी सुनिश्चित होता है. यह विधि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए दोहरी बचत का माध्यम बन रही है, जहाँ एक ओर ईंधन का खर्च कम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पशुधन का उचित उपयोग हो रहा है.

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बिहार के किसानों के लिए वरदान से कम नहीं

कृषि विभाग द्वारा अनुदानित यह योजना पूरे बिहार के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है. मौजूदा समय में जब एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में गोबर गैस एक सस्ता, सुलभ और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है. यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकती है, बल्कि उन्हें ऊर्जा के महंगे और पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने में भी सहायक सिद्ध होगी. यह पहल ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह गोबर गैस मॉडल न केवल व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक बचत सुनिश्चित करता है, बल्कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. यह योजना अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, जिससे ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़े और किसान आत्मनिर्भर बनें.

रिपोर्ट: कुमार नितेश