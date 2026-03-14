निशांत कुमार को CM बनाने की उठी मांग, अरुण कुमार ने छेड़ी बहस

Bihar News: जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अरवल में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भविष्य में राज्यसभा जाते हैं, तो उनके पुत्र निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए.
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Arwal News: अरवल में एक निजी स्कूल के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भविष्य में राज्यसभा जाते हैं, तो उनके पुत्र निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए.
अरुण कुमार ने अपने बयान में पिछले विधानसभा चुनाव के नारे 25 से 30 फिर से नीतीश का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने इसी भरोसे पर जनादेश दिया था, इसलिए इस जनादेश के बीच किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व जदयू कर रही है, अतः मुख्यमंत्री भी जदयू से ही होना चाहिए.
पूर्व सांसद अरुण कुमार ने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, तो पार्टी को नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए और उस स्थिति में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. उन्होंने निशांत कुमार की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को करीब से देखते रहे हैं और राज्य के विकास के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं.
उनका मानना है कि यह एक ऐसा अवसर होगा जब पार्टी अपनी युवा नेतृत्व क्षमता को सामने ला सकेगी, जिससे भविष्य की राजनीति के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा.
अरुण कुमार का मानना है कि बिहार की जनता भी यही चाहती है कि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ जदयू का नेतृत्व आगे बढ़े और उसी विचारधारा के साथ नई जिम्मेदारियां भी तय हों. उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के उत्तराधिकार और जदयू के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जो राज्य की आगामी राजनीतिक दिशा पर बहस छेड़ सकता है.
रिपोर्ट: संजय अरवल
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