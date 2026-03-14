Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3140959
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

निशांत कुमार को CM बनाने की उठी मांग, अरुण कुमार ने छेड़ी बहस

Bihar News: जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अरवल में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भविष्य में राज्यसभा जाते हैं, तो उनके पुत्र निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:48 PM IST

Trending Photos

निशांत कुमार को CM बनाने की उठी मांग, अरुण कुमार ने छेड़ी बहस
निशांत कुमार को CM बनाने की उठी मांग, अरुण कुमार ने छेड़ी बहस

Arwal News: अरवल में एक निजी स्कूल के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भविष्य में राज्यसभा जाते हैं, तो उनके पुत्र निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. 

अरुण कुमार ने अपने बयान में पिछले विधानसभा चुनाव के नारे 25 से 30 फिर से नीतीश का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने इसी भरोसे पर जनादेश दिया था, इसलिए इस जनादेश के बीच किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व जदयू कर रही है, अतः मुख्यमंत्री भी जदयू से ही होना चाहिए.

पूर्व सांसद अरुण कुमार ने आगे कहा कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, तो पार्टी को नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए और उस स्थिति में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. उन्होंने निशांत कुमार की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को करीब से देखते रहे हैं और राज्य के विकास के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

उनका मानना है कि यह एक ऐसा अवसर होगा जब पार्टी अपनी युवा नेतृत्व क्षमता को सामने ला सकेगी, जिससे भविष्य की राजनीति के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा.

अरुण कुमार का मानना है कि बिहार की जनता भी यही चाहती है कि 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ जदयू का नेतृत्व आगे बढ़े और उसी विचारधारा के साथ नई जिम्मेदारियां भी तय हों. उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के उत्तराधिकार और जदयू के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जो राज्य की आगामी राजनीतिक दिशा पर बहस छेड़ सकता है.

रिपोर्ट: संजय अरवल

यह भी पढ़ें: बिहार की 5 राज्यसभा सीटें और NDA का 'महाप्लान', आज की बैठकों से तय हुई जीत की राह

TAGS

Bihar NewsArwal newsPolitics News

Trending news

Bihar News
निशांत कुमार को CM बनाने की उठी मांग, अरुण कुमार ने छेड़ी बहस
Khunti news
XUV में घूम रहे थे नक्सली, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा,नोटबुक में मिला लेवी का चिट्ठा
Vijay Saw
'V' अक्षर की जीत: चक्रधरपुर में विजय साव, चाईबासा में विकास बने नगर परिषद उपाध्यक्ष
Bhojpuri news
'भईया के Birthday बा जिला जाम क देहब', खेसारी के जन्मदिन के लिए रिलीज हो गया गाना
Ranchi Railway Station
मंच पर थे मंत्री, बगल की ट्रेन पर मौत से जंग लड़ रहा था युवक,रांची में दर्दनाक हादसा
West Singhbhum
पंचायत भवन से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 2 सगे भाइयों समेत 3 दोस्तों की मौत
Prashant Kishor
'रिश्वत न देते तो 25 सीटें भी नहीं जीत पाते नीतीश कुमार', प्रशांत किशोर का बड़ा हमला
Jharkhand news
दो बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, साथ में नाबालिग ननद को भी ले गई, पति पहुंचा थाने
Motihari Police
80 किलो चरस-गांजा बरामद, फिर भी छूट गए तस्कर, मोतिहारी पुलिस अब जाएगी हाईकोर्ट
simdega police
सिमडेगा पुलिस ने शातिर ठग को धरा, आर्मी जवानों की पत्नियों को लगाता था चूना