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असम विधानसभा चुनाव: झामुमो का आक्रामक प्रचार, हेमंत-कल्पना सोरेन ने संभाली कमान, विपक्ष ने साधा निशाना

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने असम विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने प्रचार की कमान संभाली है. पार्टी का लक्ष्य राज्य में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:46 AM IST

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झारखंड सीएम हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)
झारखंड सीएम हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने असम विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने असम में धुंआधार चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले से ही राज्य में डेरा डाले हुए हैं. झामुमो का स्पष्ट लक्ष्य असम में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाना है, जिसे लेकर झारखंड में भी बयानबाजी और वार-पलटवार का दौर शुरू हो गया है. पार्टी का मानना है कि यह चुनाव ऐतिहासिक होगा और इसके परिणाम भी ऐतिहासिक होंगे, जिससे असम में झामुमो की उपस्थिति बेहद मजबूत होने वाली है.

झामुमो के नेता मनोज पांडे ने इस संबंध में कहा, 'हमारे नेता हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अन्य नेताओं से थोड़े अलग हैं और उन पर लोग ऐतबार करते हैं. हेमंत सोरेन ने दिखाया है कि तानाशाही ताकतों से कैसे लड़ा और जीता जाता है. पांच महीने जेल में रहने के बाद भी जब वे जेल से बाहर निकले तो झारखंडी जनता की आवाज को मुकाम तक पहुंचाया. आज असम के 90 लाख आदिवासी भी हेमंत सोरेन पर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं.' झामुमो का दावा है कि उनकी उपस्थिति असम में बहुत मजबूत होने जा रही है.

हालांकि, झामुमो के इस अभियान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की असम में होने वाली चुनावी सभाओं पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा. भाजपा नेता प्रतुल शाह देव ने कहा, 'कांग्रेस ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को उनकी राजनीतिक हैसियत दिखाने का कई बार काम किया है. बंगाल, बिहार और अब असम में भी वही हुआ. झारखंडी अस्मिता की बार-बार बात करने वाले लोगों के पीठ पर कांग्रेस खंजर घोंपती रहती है और फिर भी यहां पर वे कैबिनेट में सहयोगी हैं.' शाह देव ने आगे तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो अमेरिका में भी चुनाव लड़ें, लेकिन अगर एक प्रतिशत भी वोट आ जाए तो यह उपलब्धि होगी, क्योंकि वहां भाजपा की लहर है.

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वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के असम चुनाव में एंट्री पर कांग्रेस ने भी अपनी राय व्यक्त की. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता किशोर शाह देव ने कहा कि असम में कांग्रेस का मजबूत जन आधार है और असम की जनता वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से त्रस्त है, इसलिए एक बड़े बदलाव की तरफ उम्मीद कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जिससे यह चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है. इस प्रकार, असम का चुनावी रण झामुमो की महत्वाकांक्षाओं और विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं के चलते एक बहुकोणीय मुकाबले का गवाह बन रहा है.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

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