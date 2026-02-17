Advertisement
Dhanbad News: वासेपुर में कुख्यात प्रिंस खान के घर कुर्की-जब्ती, पुलिस-प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई

धनबाद के वासेपुर इलाके में मंगलवार (17 फरवरी) को उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के आवास पर कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया पूरी करने पहुंची. यह कार्रवाई स्थानीय कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत की गई थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:43 PM IST

Dhanbad News: धनबाद के वासेपुर इलाके में मंगलवार (17 फरवरी) को उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त टीम कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के आवास पर कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया पूरी करने पहुंची. यह कार्रवाई स्थानीय कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत की गई थी. सुबह से ही वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड पर पुलिस वाहनों का काफिला पहुंचने लगा, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. प्रशासन ने पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी
इस कार्रवाई में विधि-व्यवस्था प्रभारी नौशाद आलम, बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और भूली ओपी प्रभारी अभिनव कुमार अपने-अपने दलबल के साथ मौके पर मौजूद रहे. दरअसल, कोर्ट से जारी कुर्की-जब्ती के आदेश के तहत पहले की गई कार्रवाई के कुछ हिस्से अधूरे रह गए थे, उन्हीं को पूरा करने के लिए मंगलवार को टीम दोबारा पहुंची. इस दौरान प्रिंस खान के घर की छत पर लगा एक शेड उखाड़कर जब्त कर लिया गया. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिससे कानूनी तौर पर कोई कमी न रहे. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी.

कार्रवाई बना चर्चा का माहौल
कार्यवाही के उपरांत विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह कदम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का पालन करते हुए उठाया गया है. उन्होंने दोहराया कि पुलिस अधिकारियों की प्राथमिकता अदालती आदेशों का अक्षरशः पालन करना है. स्थानीय लोगों के बीच इस बड़ी कार्रवाई को लेकर दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा. फिलहाल वासेपुर क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है और प्रशासन ने आगे भी कानून के तहत कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

