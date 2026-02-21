गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी की बैठक रोकी गई, प्रशासन की कार्रवाई पर सियासत गरमाई

Babulal Marandi Meeting Stopped: गिरिडीह में नगर निगम चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की एक बैठक को जिला प्रशासन ने अचानक रोक दिया. सदर एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस बल ने होटल में चल रही बैठक को बंद कराया और होटल का शटर भी गिरा दिया.
Giridih Municipal Corporation Election 2026: गिरिडीह में नगर निगम चुनाव के प्रचार-प्रसार की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद जिले में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला. जानकारी के अनुसार, शहर के बस स्टैंड रोड स्थित एक होटल में झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि यह बैठक एक विशेष समाज के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी. हालांकि, जैसे ही इस बैठक की सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची, प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बैठक को तत्काल बंद करा दिया. प्रशासन की टीम ने न केवल बैठक रुकवाई, बल्कि एहतियाती तौर पर होटल का शटर भी बंद करवा दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
प्रशासन की इस अप्रत्याशित और कार्रवाई के बाद जिले में सियासत गरमा गई है. इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया. मरांडी ने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी की बैठक में शामिल नहीं थे, बल्कि वे तो सिर्फ होटल में खाना खाने के लिए पहुंचे थे.
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन यह कोई संगठनात्मक या चुनावी बैठक नहीं थी. मरांडी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब होटल में खाना खाने पर भी रोक है? उन्होंने इस कार्रवाई को अनावश्यक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.
प्रशासन की इस सख्ती और नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद पूरे जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है. यह घटना गिरिडीह की राजनीतिक फिजा में एक नया मोड़ लेकर आई है, जिससे आने वाले दिनों में स्थानीय राजनीति में और गर्माहट आने की संभावना है. प्रशासन की कार्रवाई और नेता प्रतिपक्ष के स्पष्टीकरण के बीच इस पूरे मामले पर जनता की निगाहें बनी हुई हैं.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा
