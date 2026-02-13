Jharkhand Nikay Chunav: बैलेट पेपर से निकाय चुनाव पर गरजे बाबूलाल मरांडी, सरकार की नीयत पर सवाल; हर बूथ पर केंद्रीय बल तैनाती की मांग

Jharkhand Nikay Chunav: शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के उस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें नगर निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया गया है. मरांडी ने कहा कि ईवीएम के जरिए चुनाव अधिक पारदर्शी, त्वरित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होते हैं, ऐसे में बैलेट पेपर का विकल्प चुनना कई शंकाओं को जन्म देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है. उनके मुताबिक, जब तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली उपलब्ध है, तो उससे हटकर पारंपरिक व्यवस्था अपनाना उचित प्रतीत नहीं होता. मरांडी ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिहाज से चिंताजनक बताया.

नेता प्रतिपक्ष ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार शुरू से ही नगर निकाय चुनाव कराने से बचती रही. उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव की मांग को लेकर राज्यभर में धरना-प्रदर्शन किए थे और कई वार्ड पार्षदों को न्याय के लिए उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा. मरांडी के अनुसार, अदालत के हस्तक्षेप और दबाव के बाद ही सरकार ने चुनाव की घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव की घोषणा भले कर दी गई हो, लेकिन सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली को लेकर संदेह अभी भी बना हुआ है.

मरांडी ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर अविश्वास जताया. उन्होंने कहा कि यदि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं, तो पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी आवश्यक हो जाता है. इसी संदर्भ में उन्होंने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है. उनका मानना है कि मतदाताओं का विश्वास बनाए रखना चुनाव आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी पृष्ठभूमि में बाबूलाल मरांडी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वह केंद्रीय गृह मंत्रालय से तत्काल वार्ता कर झारखंड के सभी 48 निकाय क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी से मतदाता बिना किसी भय, दबाव या प्रभाव के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकेंगे. मरांडी ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव की शुचिता और पारदर्शिता सर्वोपरि है, और राज्य निर्वाचन आयोग को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा