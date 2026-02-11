ट्रेन के सफर में आई नन्हीं परी, साउथ बिहार एक्सप्रेस में महिला ने दिया बेटी को जन्म

Jamui News: जमुई जिले के झाझा रेलवे स्टेशन पर उस समय एक सुखद और मानवीय घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जब बुधवार सुबह करीब 6 बजे रायपुर से पटना जा रही साउथ बिहार एक्सप्रेस में एक गर्भवती महिला ने सकुशल एक बच्ची को जन्म दिया. यह असाधारण घटना ट्रेन की सामान्य बोगी में उस वक्त हुई जब ट्रेन झाझा स्टेशन पर खड़ी थी. अचानक प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला की स्थिति को भांपते हुए, उसके सहयात्रियों और मौके पर मौजूद रेलकर्मियों ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाई. महिला यात्रियों के सहयोग से ट्रेन के भीतर ही सफलतापूर्वक प्रसव कराया गया, जिससे एक नई जान दुनिया में आई. इस अप्रत्याशित घटना के चलते ट्रेन को झाझा स्टेशन पर लगभग 45 मिनट तक रोकना पड़ा, ताकि जच्चा-बच्चा को आवश्यक सहायता मिल सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय रेल पुलिस और एक विशेष चिकित्सकीय टीम तुरंत झाझा स्टेशन पर पहुंची. चिकित्सकों ने तत्काल जच्चा-बच्चा की प्राथमिक जांच की और उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफरल अस्पताल झाझा ले जाने की सलाह दी. अस्पताल में डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद दोनों को पूर्णतः स्वस्थ घोषित किया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली और खुशी व्यक्त की. प्रसूता की पहचान पटना निवासी खुशबू कुमारी के रूप में हुई है, जो रायपुर से अपने दो बच्चों के साथ अकेले ही यात्रा कर रही थीं. उन्होंने बताया कि जसीडीह स्टेशन पार करने के बाद उन्हें अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, जिसके बाद सहयात्रियों और रेलकर्मियों की त्वरित सहायता से नवजात का सुरक्षित जन्म संभव हो सका.

अस्पताल प्रशासन ने इस सुखद घटना की सूचना तत्काल रायपुर में रह रहे खुशबू कुमारी के पति को दे दी है. बेटी के जन्म की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है और सभी ने इस अप्रत्याशित खुशी का स्वागत किया है. यह घटना न केवल रेलवे प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया और रेलवे कर्मियों की मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में सहयात्रियों की एकजुटता और सहयोग की भावना का भी एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है. झाझा रेलवे स्टेशन पर हुई यह घटना मानवीयता और सेवाभाव की एक अनूठी मिसाल बन गई है, जिसने अनेक लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

