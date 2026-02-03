Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3096764
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

महिला और 3 मासूमों को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले को मरते दम तक जेल, बगहा कोर्ट का कड़ा रुख

Bagaha News: बगहा की ADJ 4 अदालत ने एक महिला और उसके तीन मासूम बच्चों को जिंदा जलाने के प्रयास के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी अजहर मियां को उम्रकैद और 50 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई थी. मामले का दूसरा नामजद आरोपी सरफराज अभी भी फरार है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:04 PM IST

Trending Photos

महिला और 3 मासूमों को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले को मरते दम तक जेल
महिला और 3 मासूमों को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले को मरते दम तक जेल

Bagaha: बगहा के पटखौली के खिरिया मच्छरगांव में एक महिला और उसके तीन मासूम बच्चों को जिंदा जलाने के प्रयास के बहुचर्चित मामले में अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ 4) मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के बाद मुख्य आरोपी अजहर मियां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है. इस जघन्य अपराध में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में इस मामले को लेकर आक्रोश व्याप्त था.

यह हृदयविदारक घटना बीते 23 मई 2024 की रात को घटी थी. खिरिया मच्छरगांव निवासी सलमान मियां की पत्नी गुड़िया खातून अपने तीन बच्चों, रेहान उर्फ रिजवान, अंजुम आरा और हुस्न आरा के साथ अपनी फूस की झोपड़ी में सो रही थीं. तभी लौरिया थाना क्षेत्र के परोरहा बढई टोला निवासी सरफराज मियां ने अपने पिता अजहर मियां के साथ मिलकर झोपड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. आग की चपेट में आने से गुड़िया खातून और उनके तीनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए. ग्रामीणों ने शोर सुनकर मौके पर पहुँचकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक झोपड़ी और सारा सामान जलकर राख हो चुका था. इलाज के दौरान झुलसी बच्ची हुस्न आरा ने दम तोड़ दिया था.

पीड़िता के पति के बयान पर बगहा नगर थाना में कांड संख्या 159/24 दर्ज किया गया था. इस मामले में अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने अदालत में सभी दलीलें पेश कीं. अदालत ने मुख्य आरोपी अजहर मियां को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120(बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है. वहीं, धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120(बी) के तहत हत्या के प्रयास के षड्यंत्र में 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है. अदालत ने कहा कि दोषी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सज़ा आवश्यक है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त 6 माह कठोर कारावास भुगतना होगा. सभी सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले में फरार चल रहे दूसरे नामजद आरोपी सरफराज के विरुद्ध फरारी का चार्जशीट दाखिल किया गया है और उसके घर की कुर्की जब्ती भी हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि आजीवन कारावास के अतिरिक्त जो अर्थदंड की राशि जमा होगी, उसे मृतक बच्ची के आश्रितों को दिया जाएगा. मुख्य आरोपी अजहर मियां 28 जुलाई 2024 से जेल में बंद है, जबकि सरफराज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इस फैसले से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ितों और स्थानीय लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट: 3.47 लाख करोड़ से संवरेगा प्रदेश, देखें पूरा 'बजट'

TAGS

Bagaha NewsBihar News

Trending news

Bihar Budget 2026
Bihar Budget 2026: सात निश्चय-3 के संकल्पों को पूरा करने वाला बिहार बजट
Bihar News
बिहार में एक ही दिन में 2 जिलों से दो घूसखोर कर्मचारी गिरफ्तार
Bihar News
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और बालक-बालिका योजना: छात्र 15 फरवरी तक कराएं रजिस्ट्रेशन
Bettiah SP Shaurya Suman
हॉस्टल केस में पटना पुलिस की छीछालेदर, 5 लड़कियों की गुमशुदगी में चमके SP शौर्य सुमन
Bihta Civil Enclave
बिहटा सिविल एन्क्लेव और रक्सौल हवाई अड्डे के विकास के लिए करोड़ों का भुगतान
Patna Hostel Death Case
पटना हॉस्टल डेथ केस: जहानाबाद की बेटी के लिए उमड़ा जनसैलाब, पप्पू यादव ने भरी हुंकार
Bihar Finance Minister
बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का पूरा बजट स्पीच यहां पढ़ें
Nalanda News
नालंदा में पोता न होने पर बहू और दो पोतियों को दिया जहर, तीनों की मौत, आरोपी फरार
Bihar Budget 2026
बिहार के किसानों को अब सालाना मिलेंगे ₹9000, नीतीश सरकार ने पेश की एक नई योजना
Bagaha News
महिला और 3 मासूमों को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले को मरते दम तक जेल