महिला और 3 मासूमों को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले को मरते दम तक जेल, बगहा कोर्ट का कड़ा रुख

Bagaha: बगहा के पटखौली के खिरिया मच्छरगांव में एक महिला और उसके तीन मासूम बच्चों को जिंदा जलाने के प्रयास के बहुचर्चित मामले में अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ 4) मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के बाद मुख्य आरोपी अजहर मियां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है. इस जघन्य अपराध में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में इस मामले को लेकर आक्रोश व्याप्त था.

यह हृदयविदारक घटना बीते 23 मई 2024 की रात को घटी थी. खिरिया मच्छरगांव निवासी सलमान मियां की पत्नी गुड़िया खातून अपने तीन बच्चों, रेहान उर्फ रिजवान, अंजुम आरा और हुस्न आरा के साथ अपनी फूस की झोपड़ी में सो रही थीं. तभी लौरिया थाना क्षेत्र के परोरहा बढई टोला निवासी सरफराज मियां ने अपने पिता अजहर मियां के साथ मिलकर झोपड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. आग की चपेट में आने से गुड़िया खातून और उनके तीनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए. ग्रामीणों ने शोर सुनकर मौके पर पहुँचकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक झोपड़ी और सारा सामान जलकर राख हो चुका था. इलाज के दौरान झुलसी बच्ची हुस्न आरा ने दम तोड़ दिया था.

पीड़िता के पति के बयान पर बगहा नगर थाना में कांड संख्या 159/24 दर्ज किया गया था. इस मामले में अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने अदालत में सभी दलीलें पेश कीं. अदालत ने मुख्य आरोपी अजहर मियां को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120(बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई है. वहीं, धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120(बी) के तहत हत्या के प्रयास के षड्यंत्र में 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है. अदालत ने कहा कि दोषी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सज़ा आवश्यक है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त 6 माह कठोर कारावास भुगतना होगा. सभी सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले में फरार चल रहे दूसरे नामजद आरोपी सरफराज के विरुद्ध फरारी का चार्जशीट दाखिल किया गया है और उसके घर की कुर्की जब्ती भी हो चुकी है.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि आजीवन कारावास के अतिरिक्त जो अर्थदंड की राशि जमा होगी, उसे मृतक बच्ची के आश्रितों को दिया जाएगा. मुख्य आरोपी अजहर मियां 28 जुलाई 2024 से जेल में बंद है, जबकि सरफराज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इस फैसले से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ितों और स्थानीय लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

