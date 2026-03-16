Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3142964
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Patna News: पटना के पंडारक दियारा में पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद 5 अपराधी गिरफ्तार

Patna News: बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना क्षेत्र स्थित दियारा में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पांच कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:29 PM IST

Trending Photos

पटना के पंडारक दियारा में पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई
पटना के पंडारक दियारा में पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई

Patna News: पटना के बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना अंतर्गत दियारा क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई ने अपराध पर नकेल कसी है. इस अभियान के तहत कुल पांच दुर्दांत अपराधियों को धर दबोचा गया है, जबकि एक अपराधी मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने इन अपराधियों के पास से चार अवैध हथियार और दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब हिस्ट्रीशीटर अपराधी दियारा क्षेत्र में किसानों की सरसों की फसल जबरन काटने के बाद उससे सरसों निकालने का काम कर रहे थे और इलाके में दहशत फैला रहे थे.

हथियार के साथ दबंगई 
एसटीएफ को सूचना मिली थी कि पंडारक दियारा में कुछ बदमाश हथियार के साथ दबंगई कर रहे हैं. इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने पंडारक और मोकामा थाने की पुलिस के साथ मिलकर मौके पर घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान पंडारक के धीरज कुमार नामक एक अपराधी के पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने घायल धीरज समेत कुल पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. यह मुठभेड़ अपराधियों द्वारा किसानों की फसलें जबरन काटने और क्षेत्र में अपना आतंक फैलाने के प्रयासों के जवाब में हुई.

यह भी पढ़ें: मुर्दा के प्रमाण पत्र पर नौकरी! प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर फर्जीवाड़े का खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

फायरिंग के कई खोखे बिखरे पड़े
घटनास्थल पर पुलिस और एसटीएफ की टीम अभी भी मौजूद है. मौके से दो रायफल, एक बंदूक, एक रिवाल्वर और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. घटनास्थल के चारों तरफ फायरिंग के कई खोखे बिखरे पड़े हैं, जो मुठभेड़ की तीव्रता को दर्शाते हैं. पुलिस ने चार अपराधियों को मौके पर ही आंखों में गमछा बांधकर बिठा रखा है, जबकि घायल धीरज कुमार को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है. बाढ़ के एसडीपीओ आनंद कुमार ने इस सफल कार्रवाई की पुष्टि की है.

रिपोर्ट: चंदन राय

TAGS

patna news

Trending news

Bihar rajya sabha election
नितिन नवीन, नीतीश, कुशवाहा, रामनाथ की जीत तय, 5वीं सीट पर दूसरी वरीयता से होगा फैसला
patna news
पटना: पंडारक दियारा में पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद 5 अपराधी गिरफ्तार
Bihar rajya sabha election
राज्यसभा चुनाव: महागठबंधन के वो 4 'बागी', जिन्होंने तेजस्वी का खेल बिगाड़ा
Bihar Rajya Sabha Chunav
राज्यसभा चुनाव में NDA की सभी सीटों पर जीत तय, तेजस्वी यादव को लग सकता है बड़ा झटका
Bihar Diwas
Bihar Diwas 2026: 22 मार्च से पटना के गांधी मैदान में दिखेगी 'बिहार दिवस' की धूम
Bihar rajya sabha election
बिहार राज्यसभा चुनाव: मतदान संपन्न, 5वीं सीट पर 'खेला' होने के आसार, 5 बजे से गिनती
Bihar Police SI Result 2026
बिहार पुलिस दारोगा प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट
Raxaul news
Raxaul News: गूगल मैप के भरोसे सफर करना पड़ा भारी, ट्रेन की टक्कर से चकनाचूर हुई कार
Bhojpuri news
जब बुजुर्गों की आंखों में आए आंसू... खेसारी लाल यादव की सादगी ने जीता सबका दिल
Madhepura news
मुर्दा के प्रमाण पत्र पर नौकरी! प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर फर्जीवाड़े का खुलासा