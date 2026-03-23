बेगूसराय: पुलिस अधिकारी की गाड़ी ने दंपति को कुचला, मौके पर मौत; आक्रोशित ग्रामीणों ने NH किया जाम

Begusarai Crime: बेगूसराय से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहां साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के श्रीनगर ढाला के पास सोमवार (23 मार्च) सुबह एक तेज रफ्तार वाहन ने मॉर्निंग वॉक कर रहे पति-पत्नी को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान श्रीनगर गांव वार्ड-10 निवासी 60 वर्षीय नथुनी यादव और उनकी 52 वर्षीय पत्नी इंदु देवी के रूप में हुई है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 333बी को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.

गाड़ी का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त

जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब नथुनी यादव और उनकी पत्नी इंदु देवी रोज की तरह सुबह टहलने निकले थे. तभी सहरसा से लखीसराय की ओर जा रही एक तेज रफ्तार रीनॉल्ट कंपनी की कार (नंबर BR01HS6374), जिसके आगे के शीशे पर पुलिस का स्टीकर लगा था, ने उन्हें कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही साहेबपुर कमाल थाना की पुलिस और बलिया डीएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराने और जाम हटवाने का प्रयास किया. बेगूसराय के मुख्यालय डीएसपी निखिल कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने चार लोगों को, जिसमें वाहन चालक पुलिस पदाधिकारी भी शामिल है, हिरासत में लिया है. स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर करीब छह घंटे तक सड़क जाम रखा. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और स्थिति नियंत्रण में है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय