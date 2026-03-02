Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

होमगार्ड अभ्यर्थियों की अनिश्चितकालीन भूख हड़तालः कई कैंडिडेट की तबीयत बिगड़ी, फिर भी धरने पर अड़े

Begusarai Hindi News: बेगूसराय में चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी ह. कई कैंडिडेट की तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने धरनास्थल नहीं छोड़ा है. उनका कहना है कि वे नियुक्ति पत्र लिए बिना यहां से नहीं हटेंगे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:34 PM IST

होमगार्ड अभ्यर्थियों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी
होमगार्ड अभ्यर्थियों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी

Begusarai News: बेगूसराय जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समक्ष चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है. इस दौरान कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिनमें से कुछ बेहोश होकर गिर गए. उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद, 419 चयनित होमगार्ड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और उन्होंने अब सरकार एवं सिस्टम के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है. इससे पहले, सभी अभ्यर्थियों ने तीन दिनों तक होमगार्ड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है.

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 8 से 9 महीनों से अपनी ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है. उनके अनुसार, जून-जुलाई में फिजिकल टेस्ट, अगस्त में मेरिट लिस्ट और सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें 10 दिनों के भीतर ट्रेनिंग शुरू करने का भरोसा दिया गया था. अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने वर्दी सिलवा ली है और जूते-मोजे सहित ट्रेनिंग किट भी खरीद ली है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी ट्रेनिंग शेड्यूल जारी नहीं किया गया. जब भी कमांडेंट या प्रशासन से इस बारे में पूछताछ की जाती है, तो उन्हें 10 या 15 दिनों का समय देकर टाल दिया जाता है, जिससे उनकी निराशा बढ़ती जा रही है.

भूख हड़ताल पर बैठे एक अभ्यर्थी ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वे गरीब परिवार से आते हैं और चयन की खबर से उनके गांव और परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन ट्रेनिंग शुरू न होने से अब उन्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं. उनका वर्दी पहनकर देश सेवा का सपना अधूरा रह गया है. कई अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि उन्होंने फिजिकल टेस्ट में 15 में से 15 अंक हासिल किए और सभी कसौटियों पर खरे उतरे, फिर भी उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है. डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इस भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ने के बावजूद उनका हौसला कमजोर नहीं हुआ है. उनका आरोप है कि बिहार के अन्य जिलों में इसी विज्ञापन की बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, जबकि बेगूसराय में फाइलें लंबित पड़ी हैं.

चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि वे नियुक्ति पत्र लिए बिना यहां से नहीं हटेंगे. उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ट्रेनिंग शेड्यूल जारी नहीं किया गया, तो वे आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं. फिलहाल, इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे गतिरोध और गहराता जा रहा है.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

