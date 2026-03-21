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बेगूसरायः बिना डॉक्टर-नर्स चल रहा सदर अस्पताल, लापरवाही की इंतहा देख भड़के मंत्री संजय पासवान

Minister Sanjay Paswan Surprise Visit Begusarai Sadar Hospital: बिहार के गन्ना मंत्री संजय पासवान के बेगूसराय सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियां उजागर हुईं. मंत्री को अस्पताल में न तो डॉक्टर मिले और न ही नर्स, जिससे मरीजों को इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 21, 2026, 01:09 PM IST

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बेगूसराय सदर अस्पताल का मंत्री संजय पासवान ने किया औचक निरीक्षण
बेगूसराय सदर अस्पताल का मंत्री संजय पासवान ने किया औचक निरीक्षण

Begusarai Sadar Hospital: बिहार के गन्ना मंत्री संजय पासवान के बेगूसराय सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया. मंत्री पासवान बखरी विधानसभा क्षेत्र के नावकोठी गांव निवासी चंद्रभूषण पासवान की पत्नी रेणु देवी का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे, जिनकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी. अस्पताल पहुंचते ही जो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया. मंत्री संजय पासवान के अनुसार, अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई नर्स. इस स्थिति को देखकर मंत्री भड़क उठे और उन्होंने मौके पर ही इलाज व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. मंत्री के अचानक पहुंचने से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया.

मंत्री संजय पासवान ने बताया कि रेणु देवी को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन समय पर सही इलाज न मिलने के कारण उनकी स्थिति और खराब हो गई. इस गंभीर मामले को लेकर मंत्री ने तत्काल सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार से फोन पर बात की. आरोप है कि सिविल सर्जन ने डॉक्टरों और नर्सों के ईद के मौके पर छुट्टी पर होने की बात कही. इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि ईद मनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर अस्पताल में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ही मौजूद नहीं रहेगा, तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? 

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उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अस्पताल कोई छुट्टी मनाने की जगह नहीं है, बल्कि यहां हर हाल में मरीजों को समुचित इलाज मिलना चाहिए. गन्ना मंत्री ने सदर अस्पताल में इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बावजूद यदि मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो यह कहीं न कहीं सरकार के साथ भी छल है. 

उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री के इस रुख से स्पष्ट है कि वे अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में ऐसी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

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