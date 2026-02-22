बेगूसराय में मंदिर के पुजारी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया जहर देकर हत्या का आरोप

Begusarai News: बेगूसराय जिले में एक मंदिर के पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ऐघ स्थित एक दुर्गा मंदिर की है, जहां पूजा-पाठ करने वाले पुजारी योगेंद्र सिंह की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई. मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी ऐघु निवासी योगेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो मंदिर परिसर में ही रहते थे और वहीं पूजा-पाठ का कार्य करते थे.

मृतक के पुत्र हारेराम सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने सोची-समझी साजिश के तहत मंदिर में ही उनके पिता को जहर पिला दिया. जहर के असर से जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, तो उन्हें आनन-फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें जाने से रोका गया. उन्होंने साफ तौर पर कुछ ग्रामीणों पर सुनियोजित तरीके से हत्या करने का आरोप मढ़ा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहन छानबीन में जुटी है और कई पहलुओं से जांच कर रही है.

पुजारी की इस संदिग्ध मौत के बाद से पूरे इलाके में तरह-तरह की अटकलें और चर्चाएं तेज हो गई हैं. अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच पर टिकी हैं, जिससे इस रहस्यमय मौत के पीछे के असली कारणों का खुलासा हो सके और दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जा सके.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

