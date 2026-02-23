Advertisement
Bihar Politics: विधायक फंड बढ़ाने को लेकर पक्ष-विपक्ष के विधायकों में दिखी एकजुटता, डिप्टी CM विजय सिन्हा बोले- मामले को गंभीरता से लिया जाएगा

Bihar Budget Session 2026: बिहार में विधायक फंड की राशि को चार करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये करने की मांग को लेकर विधानसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों में बड़ी एकजुटता देखने को मिल है. इस सत्र में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब पक्ष-विपक्ष दोनों किसी मुद्दे पर एकमत नजर आए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:01 PM IST

बिहार विधानसभा (फाइल फोटो)
बिहार विधानसभा (फाइल फोटो)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत विधायकों के फंड की राशि को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला. प्रमोद कुमार, सचिंद्र प्रसाद सिंह और 28 अन्य सभासदों ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से यह मुद्दा उठाया, जिसमें विधायक फंड की वर्तमान चार करोड़ की राशि को बढ़ाकर आठ करोड़ रुपये किए जाने की मांग की गई. इस मांग पर पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने एकजुटता दिखाते हुए सदन में अपनी आवाज बुलंद की, जिससे कार्यवाही बाधित हुई.

इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि दिल्ली में विधायकों के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये का फंड बढ़ाया गया है. बिहार में इसका आधा भी किया जाए. उन्होंने योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी लगातार 35 वर्षों से सदस्य हैं, लेकिन वे ज्यादातर समय मंत्री रहे, इसलिए विधायकों की जमीनी परेशानियों को नहीं समझते हैं. डॉ. सुनील कुमार ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि हम विधायकों को भी अपने क्षेत्र के विकास का मौका दिया जाए.

ये भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट के लिए तेजस्वी यादव ने रणनीति बनानी शुरू की

मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने सांसदों के फंड बढ़ने के बाद ही इस पर विचार करने की बात कही, जिसके बाद सदन में शोर और बढ़ गया. पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ खड़े होकर जोरदार नारेबाजी और मांग की. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसन से डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि मंत्री आपकी भावनाओं से अवगत हैं और इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन की गंभीरता को देखते हुए इस पर विचार करने की बात कही है.

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को इस भावना से अवगत कराएंगे. हालांकि, उपमुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे और खड़े होकर लगातार हंगामा करते रहे. एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि या तो राशि बढ़ाई जाए या इस राशि को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे सदन में हंगामा जारी रहा.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर सदन को आश्वस्त किया कि सदस्यों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा. विधायक फंड बढ़ाने की इस मांग पर पक्ष और विपक्ष की एकजुटता ने इस मुद्दे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है, जिस पर सरकार को विचार करने को मजबूर होना पड़ेगा.

रिपोर्ट- रजनीश

