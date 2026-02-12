बिहार में Land Survey का नया डेडलाइन: 2 साल में पूरा होगा भूमि सर्वेक्षण, विजय सिन्हा ने बताया 'भूमि कल्याण जन संवाद' का मेगा प्लान

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को नीतीश सरकार ने भूमि विवादों को खत्म करने की दिशा में बड़ी घोषणा की. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन में आश्वस्त किया कि राज्य में जारी विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य अगले दो वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. इसके साथ ही, किसानों को राहत देते हुए कृषि मंत्री ने आलू बीज पर 75% अनुदान देने का भी एलान किया.

1. भूमि सर्वे: 40 लाख आवेदन और 2 साल का लक्ष्य

बरौली विधायक मंजीत कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए विजय कुमार सिन्हा (राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री) ने कई अहम बातें कहीं:

डेडलाइन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विशेष सर्वेक्षण का काम 2 साल में पूरा होगा.

परिमार्जन: भूमि सुधार के लिए 'परिमार्जन' पोर्टल पर 40 लाख आवेदन मिले हैं, जिनका निपटारा तेजी से किया जा रहा है.

विवादित जमीन: जिन जमीनों पर कोर्ट केस चल रहा है, वहां न्यायालय के आदेश का इंतजार होगा; बाकी सभी मामलों को प्राथमिकता पर सुलझाया जाएगा.

जन संवाद: सरकार ने 'भूमि कल्याण जन संवाद' शुरू किया है ताकि अगली पीढ़ी को जमीन के झगड़ों से मुक्त रखा जा सके.

2. आलू किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: 75% सब्सिडी

कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश ने सदन में आलू बीज की समस्या उठाई, जिस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सरकार का पक्ष रखा:

भारी अनुदान: उद्यान निदेशालय के माध्यम से किसानों को आलू बीज पर 75 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है.

क्वालिटी बीज: आलू अनुसंधान केंद्र द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसानों को दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े.

3. विधानसभा अपडेट: जनता से जुड़ी अन्य बातें

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई सरकार की पहल का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और पारदर्शिता लाना है.

राजस्व विभाग को अब तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम बनाया जा रहा है ताकि फाइलों का निपटारा समय पर हो सके.