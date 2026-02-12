Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3106935
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

बिहार में Land Survey का नया डेडलाइन: 2 साल में पूरा होगा भूमि सर्वेक्षण, विजय सिन्हा ने बताया 'भूमि कल्याण जन संवाद' का मेगा प्लान

बिहार विधानसभा: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भूमि सर्वेक्षण (Land Survey) पूरा करने के लिए 2 साल का लक्ष्य रखा. आलू बीज पर 75% अनुदान का कृषि मंत्री का ऐलान. जानें आज की बड़ी घोषणाएं.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 02:40 PM IST

Trending Photos

बिहार में जमीन सर्वे का बढ़ गया समय, विजय कुमार सिन्हा ने बताया.
बिहार में जमीन सर्वे का बढ़ गया समय, विजय कुमार सिन्हा ने बताया.

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को नीतीश सरकार ने भूमि विवादों को खत्म करने की दिशा में बड़ी घोषणा की. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन में आश्वस्त किया कि राज्य में जारी विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य अगले दो वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. इसके साथ ही, किसानों को राहत देते हुए कृषि मंत्री ने आलू बीज पर 75% अनुदान देने का भी एलान किया.

1. भूमि सर्वे: 40 लाख आवेदन और 2 साल का लक्ष्य

बरौली विधायक मंजीत कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए विजय कुमार सिन्हा (राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री) ने कई अहम बातें कहीं:

Add Zee News as a Preferred Source

डेडलाइन: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विशेष सर्वेक्षण का काम 2 साल में पूरा होगा.

परिमार्जन: भूमि सुधार के लिए 'परिमार्जन' पोर्टल पर 40 लाख आवेदन मिले हैं, जिनका निपटारा तेजी से किया जा रहा है.

विवादित जमीन: जिन जमीनों पर कोर्ट केस चल रहा है, वहां न्यायालय के आदेश का इंतजार होगा; बाकी सभी मामलों को प्राथमिकता पर सुलझाया जाएगा.

जन संवाद: सरकार ने 'भूमि कल्याण जन संवाद' शुरू किया है ताकि अगली पीढ़ी को जमीन के झगड़ों से मुक्त रखा जा सके.

READ ALSO: बिहार में बनेंगे 5 हाई स्पीड कॉरिडोर; पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ धाम तक का सफर होगा आसान

2. आलू किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: 75% सब्सिडी

कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश ने सदन में आलू बीज की समस्या उठाई, जिस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने सरकार का पक्ष रखा:

भारी अनुदान: उद्यान निदेशालय के माध्यम से किसानों को आलू बीज पर 75 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है.

क्वालिटी बीज: आलू अनुसंधान केंद्र द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार किए जा रहे हैं ताकि किसानों को दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े.

3. विधानसभा अपडेट: जनता से जुड़ी अन्य बातें

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई सरकार की पहल का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और पारदर्शिता लाना है.

राजस्व विभाग को अब तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम बनाया जा रहा है ताकि फाइलों का निपटारा समय पर हो सके.

TAGS

Bihar Assembly

Trending news

Jharkhand Nikay Chunav
जेएमएम के मेयर पद के प्रत्याशी सुजीत कुमार ने लांच किया 'वॉर रूम'
Holi 2026
होली-ईद पर बिहार से दिल्ली जाना हुआ आसान: चलेंगी 200 स्पेशल बसें, जानें रूटमैप
Bihar Assembly
बिहार विधानसभा: भूमि सर्वेक्षण दो वर्षों में होगा पूरा, आलू बीज पर 75% अनुदान
bihar liqour ban
कार के 'सीक्रेट चैंबर' से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, वैशाली के दो तस्कर धरे
Vaibhav Sooryavanshi
13 साल के वैभव सूर्यवंशी देंगे मैट्रिक एग्जाम, जानें कब से शुरू हो रही है परीक्षा
Ranchi News
रांची कोर्ट के बाद कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया जा रहा परिसर
Patna NEET Student Death Case
पटना नीट छात्रा मौत मामला: पुलिस समन के बाद भी नहीं पहुंचे परिजन, DNA टेस्ट पर संशय
Bihar News
बिहार में बनेंगे 5 हाई स्पीड कॉरिडोर; पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ धाम तक का सफर होगा आसान
Motihari News
'फॉलोअर्स' बढ़ाने का चक्कर, 'मोहम्मद दीपक' मामले में मोतिहारी पुलिस का बड़ा खुलासा
Darbhanga News
दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांड में बड़ा अपडेट, पुलिस को बच्ची की FSL रिपोर्ट का इंतजार