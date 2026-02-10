Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

बिहार विधानसभा में पथ निर्माण विभाग का बजट पास, मंत्री बोले- बिछेगा सड़कों का जाल

Bihar News: बिहार विधानसभा में पथ निर्माण विभाग का बजट पारित हो गया. मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की कि पूरे बिहार में सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जाएगा, जिसमें नारायणपुर कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग की भी बात कही.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:50 PM IST

मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया बड़े कॉरिडोर का एलान
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 10 फरवरी, 2026 दिन मंगलवार को पथ निर्माण विभाग का बजट सर्वसम्मति से पारित हो गया. बजट पास होने के बाद पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे बिहार में सड़क, पुल और पुलिया का एक विशाल जाल बिछेगा. उन्होंने विशेष रूप से नारायणपुर से एक कॉरिडोर बनाने की योजना का उल्लेख किया, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. मंत्री जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में केंद्र सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और वह इसमें पूरा सहयोग कर रही है.

इस बीच, राजनीतिक गलियारों में राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई नोकझोंक पर विपक्ष द्वारा नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह मामला लालू प्रसाद यादव के परिवार और नीतीश कुमार के परिवार के बीच का है, जिसे वे एक-दूसरे से हक से कुछ कहने का अधिकार मानते हैं. जायसवाल ने जोर देकर कहा कि इसे मीडिया का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिवारों के बीच का एक निजी मामला है.

वहीं, बिहार विधान परिषद में पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार हुए हंगामे और बवाल पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है. चौधरी ने स्वीकार किया कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है और सरकार को उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन यह सब मर्यादा के भीतर होना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि मर्यादा तोड़ने से सदन की छवि खराब होती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महिलाओं के अपमान को लेकर माफी मांगने की विपक्ष की मांग पर विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार तो महिला सम्मान के लिए जाने जाते हैं, न केवल बिहार में बल्कि राज्य के बाहर भी. उन्होंने सवाल किया कि उन्हें किस बात की माफी मांगनी चाहिए.

यह घटनाक्रम बिहार में विकास परियोजनाओं को गति देने और राजनीतिक मर्यादा बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर करता है, जहां सरकार विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है. 

रिपोर्ट: निषेद

