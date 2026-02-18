Advertisement
बिहार विधानसभा में हंगामा: शराब, भ्रष्टाचार और सियासी वार-पलटवार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Bihar News: बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जहां सदस्यों के शराब पीने के आरोपों से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार और ग्लोबल टेंडर के मुद्दे पर तीखी बहस हुई. आरजेडी और एलजेपी (रामविलास) के बीच रामविलास पासवान की मूर्ति और कुमार सर्वजीत के पिता की हत्या को लेकर भी सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला.

Feb 18, 2026

बिहार विधानसभा में हंगामा: शराब, भ्रष्टाचार और सियासी वार-पलटवार (File Photo)
Bihar Politics: बिहार विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार शुरुआत के साथ प्रारंभ हुई, जहां कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. कार्यवाही की शुरुआत में ही सदस्य आलोक मेहता ने सदन के एक सदस्य की ओर से सभी विधायकों पर शराब पीने का आरोप लगाने के गंभीर मामले को उठाया, जिसे घोर आपत्तिजनक बताया गया. इस पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने याद दिलाया कि सभी सदस्यों ने 'न पीने और न पीने देने' की शपथ ली थी. इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने विभाग के लिए ग्यारह हजार नौ सौ बारह करोड़ सत्रह लाख निन्यानवे हजार रुपए की अनुदान राशि की मांग रखी, जिस पर विपक्ष ने 10 रुपए का कटौती प्रस्ताव पेश किया. यह कटौती प्रस्ताव राहुल कुमार, आलोक मेहता, कमरुल होदा, अख्तरुल ईमान और सतीश कुमार सिंह यादव की तरफ से रखा गया.

अनुदान मांग पर चल रही बहस के दौरान, आरजेडी के अमरेंद्र कुमार ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी नोट जला रहे हैं और मंत्री सही बात बताने पर आगबबूला हो जाते हैं. उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण कार्य विभाग में लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही ठेकेदार को ग्लोबल टेंडर के तहत सभी काम दे दिए गए हैं, जिससे छोटे ठेकेदार समाप्त हो रहे हैं और एकमुश्त पैसा इकट्ठा किया जा रहा है. बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने भी अपनी ही सरकार को घेरते हुए ग्लोबल टेंडर प्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इससे छोटे ठेकेदार धूल फांक रहे हैं और काम भी समय पर पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेंडर लेने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं. उन्होंने लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की.

सदन में सियासी वार-पलटवार का दौर भी चला, जब एलजेपी (रामविलास) के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने एक बार फिर आरजेडी पर हमला बोला और विधायक से माफी मांगने की मांग की. तिवारी ने आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के पिता की हत्या के समय को लेकर सवाल उठाए. जवाब में, कुमार सर्वजीत ने कहा कि वे माफी मांगने को तैयार हैं, बशर्ते विधानसभा परिसर में रामविलास पासवान की मूर्ति लगाई जाए. उन्होंने राजू तिवारी के इस दावे को भी खारिज किया कि उनके पिता की हत्या 2001 में नहीं, बल्कि 2005 में हुई थी. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक सिंह ने धान अधिप्राप्ति में 50 रुपये प्रति क्विंटल अवैध वसूली और लक्ष्य का केवल 40 फीसदी उठाव होने का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्रियों से जल्द कार्रवाई का आग्रह किया.

वाद-विवाद के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने सरकार की ओर से जवाब दिया. उन्होंने कटौती प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में 144 सड़कें बनी हैं. उन्होंने बीजेपी सदस्य प्रमोद कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे सत्ता पक्ष के होते हुए भी विपक्ष की तरह बात कर रहे थे. मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जिनके खुद के हिसाब-किताब बिगड़े हुए हैं, वे सरकार का हिसाब मांगते हैं. उन्होंने ग्रामीण सड़कों को विश्वास की रेखा बताया और युग पुरुष नीतीश कुमार के "सुशासन और न्याय" के मॉडल की सराहना की, कहा कि जनता ने उन पर बीस वर्षों से विश्वास जताया है.

कुल मिलाकर, बिहार विधानसभा का यह सत्र विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श और पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस का साक्षी बना. सरकार ने अपने विकास कार्यों का बचाव किया. वहीं, विपक्ष ने व्यवस्थागत खामियों और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए, जो राज्य की राजनीति में निरंतर चल रहे मुद्दों को दर्शाता है.

रिपोर्ट: रजनीश

