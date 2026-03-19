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बिहार दरोगा भर्ती: छात्र नेता दिलीप कुमार ने परिणाम पर उठाए सवाल, पारदर्शिता की मांग

Patna News: छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार दरोगा भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट-ऑफ मार्क्स सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. दिलीप कुमार का आरोप है कि बड़ी संख्या में छात्रों के फोन कॉल गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 19, 2026, 05:59 PM IST

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बिहार दरोगा भर्ती: छात्र नेता दिलीप कुमार ने परिणाम पर उठाए सवाल (File Photo)
बिहार दरोगा भर्ती: छात्र नेता दिलीप कुमार ने परिणाम पर उठाए सवाल (File Photo)

Bihar Daroga Recruitment: बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. छात्र नेता दिलीप कुमार बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के परिणामों को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त किया है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की तरफ से 1799 पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा (PT) का परिणाम जारी होने के बाद दिलीप कुमार ने तत्काल प्रभाव से पूर्ण पारदर्शिता की मांग की है. उनका कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या संदेह छात्रों के भविष्य और उनके भरोसे के साथ सीधा खिलवाड़ है.

छात्र नेता दिलीप कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आयोग को केवल सफल उम्मीदवारों की सूची और परिणाम जारी करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने दृढ़ता से मांग की है कि परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक (Marks) सार्वजनिक किए जाएं, ताकि प्रत्येक छात्र को अपनी स्थिति और प्रदर्शन के बारे में सटीक जानकारी मिल सके.

दिलीप कुमार का दावा है कि उनके पास राज्य भर से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों के फोन आ रहे हैं, जो अपने अंकों और परिणाम को लेकर संशय में हैं और संभावित गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं. इन शिकायतों से छात्रों के मन में उठ रहे संदेह और आशंकाएं गहरी होती जा रही हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है.

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दिलीप कुमार ने आयोग से आग्रह किया है कि कट-ऑफ मार्क्स के साथ-साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का विस्तृत मार्क्स भी उनकी वेबसाइट पर जारी किया जाए. उनका मानना है कि ऐसा करने से पूरी भर्ती प्रक्रिया में न केवल पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि लाखों छात्रों के मन में उठ रहे सभी वाजिब सवालों का संतोषजनक समाधान भी हो सकेगा. यह कदम आयोग की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा और युवाओं के सरकारी नौकरी पाने के सपने को लेकर उनके भरोसे को कायम रखेगा.

रिपोर्ट: शिवम राज

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