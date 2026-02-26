बिहार के स्कूलों में बदलेगा 8वीं का सिलेबस, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी अहम जानकारी

Bihar News: बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में कक्षा आठवीं के पाठ्यक्रम को लेकर उठे विरोध और कई आपत्तियों पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) एक नोडल एजेंसी के तौर पर सभी शैक्षणिक पहलुओं, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय मानकों का गहन विश्लेषण करने के बाद ही पाठ्यक्रम तय करती है. मंत्री ने जोर देकर कहा कि सिलेबस का निर्धारण अत्यंत सोच-समझकर और दूरदर्शिता के साथ किया जाता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तर को निरंतर बेहतर बनाना है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि छात्रों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास भी हो सके.

मंत्री सुनील कुमार ने सदन में माननीय सदस्यों की तरफ से उठाई गई चिंताओं और सुझावों पर भी गंभीरता से गौर किया. उन्होंने बताया कि चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, जन प्रतिनिधियों की बातों पर सरकार पूरा ध्यान देती है और उनकी गहराई से समीक्षा भी की जाती है. चूंकि ये सदस्य सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी इच्छाएं और शिक्षा प्रणाली के संबंध में उनके आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों में जन प्रतिनिधियों की तरफ से व्यक्त सभी विचारों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और भविष्य में आवश्यक सुधार या कदम उठाने की संभावनाओं पर भी गौर किया जाएगा.

शिक्षक बहाली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति (TRE 4) के लिए 45,000 से अधिक पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है. यह बड़ी संख्या राज्य में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए 7,000 से अधिक पदों की अधियाचना भी कुछ महीने पहले BPSC को भेजी जा चुकी है. यह कदम राज्य में समावेशी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे.

असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियों पर भी मंत्री ने अपडेट की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुछ बहालियां अभी भी बाकी हैं, जिन्हें संबंधित आयोग की ओर से तेजी से पूरा किया जा रहा है. बाकी बचे पदों के संबंध में विस्तृत जानकारी BPSC को दे दी गई है. आयोग अपने नियमानुसार इस पर आगे की कार्रवाई करेगा. शिक्षा मंत्री के इन बयानों से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में चल रहे कई महत्वपूर्ण कार्यों, नीतिगत निर्णयों और भविष्य की योजनाओं की एक स्पष्ट और व्यापक तस्वीर सामने आई है, जो सरकार की शिक्षा सुधार के प्रति गंभीरता को रेखांकित करती है.

