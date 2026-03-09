Bihar Cane Industry: बिहार में फिर लौटेगी चीनी मिलों की बहार, मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया रोडमैप

Bihar Cane Industry: बिहार में गन्ना उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार इसे पुनर्जीवित करने की दिशा में सक्रिय हो गई है. हाल ही में आयोजित 'गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार 2026' में भाग लेते हुए बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में गन्ना उत्पादन की बहुत अधिक क्षमता है. उन्होंने खेद व्यक्त किया कि बीते समय में जब चीनी मिलें बंद होनी शुरू हुईं, तब किसानों ने गन्ना उत्पादन से अपना ध्यान हटा लिया था. इस स्थिति को सुधारने और किसानों को फिर से गन्ना खेती की ओर मोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

किसानों के लिए अत्यंत आसान और लाभकारी फसल ​

मंत्री डॉ. जायसवाल ने गन्ना उत्पादन के कई लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह किसानों के लिए अत्यंत आसान और लाभकारी फसल है. एक बार फसल लगाने के बाद किसान तीन साल तक लगातार कटाई कर सकते हैं, जिससे उनका खर्च काफी कम हो जाता है. इसके अलावा, गन्ना की खेती में खाद और पानी की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत कम होती है, जो किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बिहार में गन्ना उद्योग पर आधारित चीनी मिलें, इथेनॉल फैक्ट्रियां और अन्य संयंत्र लगाए जाएंगे. इन प्रयासों में बिहार सरकार के साथ-साथ भारत सरकार और सहकारिता विभाग भी विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

बिहार के गन्ना उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित

डॉ. जायसवाल ने आगे कहा कि गन्ना उत्पादन किसानों के लिए निश्चित रूप से हितकर होगा और इस तरह के सेमिनार किसानों को नई तकनीकों और अवसरों से अवगत कराने में सहायक सिद्ध होंगे. उन्होंने निवेशकों को भी बिहार के गन्ना उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया. मंत्री ने स्पष्ट किया कि चीनी मिलों को पुनः शुरू करने और उनकी सफलता के लिए गन्ना का पर्याप्त उत्पादन अत्यंत आवश्यक है. इसी उद्देश्य से सरकार ऐसे सेमिनारों के माध्यम से गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को लगातार प्रेरित कर रही है ताकि राज्य में एक बार फिर से गन्ने की खेती को बढ़ावा मिल सके और यह उद्योग अपनी पुरानी पहचान वापस पा सके.

रिपोर्ट: राम प्रवेश कुमार