Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

सरकारी आदेश की उड़ी धज्जियां! लखीसराय में खुले में धड़ल्ले से बिक रहा मांस-मछली, जिला प्रशासन मौन

Lakhisarai News: लखीसराय शहर में सरकारी निर्देशों के बावजूद खुले में मांस-मछली की बिक्री जारी है. जिसके कारण स्थानीय लोग अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि संक्रामक बीमारियों का खतरा रोका जा सके.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 21, 2026, 02:01 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Lakhisarai News: बिहार सरकार ने हाल ही में खुले में मांस-मछली बेंचने पर प्रतिबंध लगाया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सदन के अंदर इसकी घोषणा की थी. विजय सिन्हा ने साफ कहा कि यह निर्णय किसी विशेष समुदाय या खान-पान की पसंद को लक्षित करके नहीं लिया गया है, बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. डिप्टी सीएम ने आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई की बात भी कही थी. हालांकि, डिप्टी सीएम की विधानसभा क्षेत्र यानी लखीसराय शहर में ही सरकारी आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है. यहां खुले में मांस-मछली की बिक्री धड़ल्ले से जारी है. शहर के कई प्रमुख इलाकों में, जिनमें बड़ी दरगाह, मछलहट्टा, पंजाबी मुहल्ला, लोहरपट्टी, वी-बाजार मॉल और विद्यापीठ चौक जैसे व्यस्त क्षेत्र शामिल हैं, बिना ढंके और अस्वच्छ परिस्थितियों में मांस बिकता देखा जा रहा है. 

यह स्थिति न केवल स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, बल्कि खुले में रखी गई इन खाद्य वस्तुओं से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें मिलने और प्रशासन को सूचित किए जाने के बावजूद, जिला प्रशासन इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने में विफल रहा है, जिससे लोगों में असंतोष और चिंता बढ़ रही है.

यह चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब बिहार सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाते हुए खुले में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का मूल भाव यह था कि खाद्य पदार्थों की बिक्री स्वच्छ और नियंत्रित वातावरण में ही हो, ताकि बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके. 

ये भी पढ़ें- 113 करोड़ का मरहम: मोंथा तूफान से बर्बाद किसानों को सीएम नीतीश से मिली राहत

सरकार की मंशा के विपरीत, स्थानीय स्तर पर इन आदेशों की लगातार अनदेखी हो रही है, जिससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय नागरिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में बिकने वाला मांस और मछली न केवल दुर्गंध फैलाता है बल्कि धूल, मक्खियों और अन्य कीटों के संपर्क में आने से यह तेजी से दूषित हो जाता है. इससे टाइफाइड, डायरिया और अन्य गंभीर संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जो सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. 

नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने, नियमों का सख्ती से पालन कराने, ऐसे विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, तो स्थिति और भी विकट हो सकती है.

रिपोर्ट- राज किशोर मधुकर

Lakhisarai news

