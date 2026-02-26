Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

बिहार में शराबबंदी पर BJP विधायक विनय बिहारी का बड़ा बयान, बोले- 'कानून खत्म हो या लागू हो गुजरात मॉडल'

Vinay Bihari News: बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने बिहार की शराबबंदी नीति पर करारा हमला बोला है, इसे समाप्त करने या गुजरात मॉडल लागू करने की मांग की है. उन्होंने पुलिस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दारोगा शराबबंदी के नाम पर एसपी से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:31 PM IST

बिहार में शराबबंदी पर BJP विधायक विनय बिहारी का बड़ा बयान (फाइल फोटो)
बिहार में शराबबंदी पर BJP विधायक विनय बिहारी का बड़ा बयान (फाइल फोटो)

पटना: बिहार में शराबबंदी कानून एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक विनय बिहारी ने इस नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने खुले तौर पर कहा कि शराबबंदी कानून को या तो पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए या फिर गुजरात मॉडल लागू किया जाना चाहिए. विनय बिहारी ने दावा किया कि यह कानून अपने उद्देश्यों में विफल रहा है और इसे लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में शराबबंदी की प्रभावशीलता पर लगातार बहस जारी है.

विधायक बिहारी ने कानून के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने एक अनूठे अंदाज में, गाने का जिक्र करते हुए बताया कि शराबबंदी के कारण पुलिस महकमे में किस तरह से निचले स्तर के अधिकारी अवैध कमाई कर रहे हैं. उनके अनुसार, शराबबंदी कानून के नाम पर एसपी से ज्यादा दारोगा पैसा कमाता है.' उन्होंने स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हुए कहा कि यदि किसी शादी-ब्याह में पुलिस छापा मारे तो 500 लोगों में से कम से कम 100 लोग शराब पिए हुए मिलेंगे, जो दर्शाता है कि कानून का पालन कितना हो रहा है.

यह भी पढ़ें: खुद 'गुमशुदा' हो गई गुमशुदगी की फाइल! बेगूसराय में दर्जनों लड़कियां गायब, जमीनी हकीकत

जब उनसे पूछा गया कि बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी के ही विधायक होने के नाते उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो विनय बिहारी ने बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'सच बोलने के लिए हमें जनता ने सदन में भेजा है.' उन्होंने जोर देकर कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और उनकी आवाज उठाना उनका कर्तव्य है. विधायक ने मांग की कि या तो शराबबंदी कानून की गहन समीक्षा होनी चाहिए या इसे पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह अपने वर्तमान स्वरूप में प्रभावी नहीं है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है.

बीजेपी विधायक विनय बिहारी का यह बयान सत्ताधारी गठबंधन के भीतर से शराबबंदी कानून पर उठे गंभीर सवालों को उजागर करता है. यह स्पष्ट करता है कि राज्य में इस विवादास्पद नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, खासकर जब इसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और इसकी जमीनी हकीकत पर सवाल उठ रहे हों.

रिपोर्ट: रजनीश

