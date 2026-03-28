CM नीतीश के इस्तीफे की चर्चा के बीच पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, निशांत को बताया बिहार का भविष्य

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. सियासी गलियारों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि मुख्यमंत्री 30 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद से राज्य में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बहस और तेज हो गई है. राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में जगह-जगह पोस्टर लगाकर अब नए नेतृत्व की मांग खुलकर सामने आ रही है, जो न केवल राजनीतिक दलों के भीतर बल्कि आम जनता के बीच भी गहरी दिलचस्पी पैदा कर रही है. यह स्थिति बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दे रही है.

गठबंधन के भीतर भी नए समीकरण बनने की संभावना

इस सियासी गहमागहमी के बीच, राज्य में प्रमुख राजनीतिक खेमे अपने-अपने दांव चल रहे हैं और अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं. एक ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुटी बताई जा रही है, जिससे गठबंधन के भीतर भी नए समीकरण बनने की संभावना है. वहीं, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के भीतर से भी नए नाम सामने आ रहे हैं, जो पार्टी के भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं. जदयू की ओर से लगाए गए कुछ पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ निशांत की तस्वीर भी प्रमुखता से लगाई गई है, जिसमें उन्हें 'फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार' (बिहार के भावी मुख्यमंत्री) के रूप में दर्शाया गया है. इन पोस्टरों के माध्यम से नीतीश के बाद निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने की पुरजोर मांग की जा रही है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है और इसने राज्य के राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है.

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सत्ता के गलियारों में हलचल तेज

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार की राजनीतिक दिशा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और सत्ता के गलियारों में हलचल अपने चरम पर है. नीतीश कुमार के इस्तीफे की अफवाहें, नए मुख्यमंत्री की मांग वाले पोस्टर और विभिन्न दलों की अंदरूनी तैयारियां राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन अटकलों और मांगों का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा नया नेतृत्व उभरता है और राज्य की भविष्य की दिशा क्या तय होती है. राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार