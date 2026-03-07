बिहार की राजनीति में नई हलचल: नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री से सियासी पारा चढ़ा, उपमुख्यमंत्री पद की अटकलें तेज

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इस वक्त भारी हलचल मची हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से जेडीयू कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी है, वहीं, उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ने पार्टी में नया जोश भर दिया है. निशांत रविवार को आधिकारिक तौर पर जेडीयू जॉइन करेंगे, जिसके बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हैं.
Bihar Politics: बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के भीतर थोड़ी बेचैनी और कार्यकर्ताओं में हल्की नाराजगी पैदा की है. इस फैसले को लेकर पार्टी के भविष्य और नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, इन अटकलों और आंतरिक हलचलों के बीच, उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में संभावित एंट्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और जोश भर दिया है. यह घटनाक्रम राज्य की सियासी दिशा और जेडीयू के आंतरिक समीकरणों को किस तरह प्रभावित करेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.
रविवार के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे निशांत
निशांत कुमार के औपचारिक प्रवेश को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. बीते दिनों हुई जेडीयू विधानमंडल दल की अहम बैठक में यह तय किया गया है कि निशांत कुमार इसी रविवार (8 मार्च) को आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे. इस घोषणा के बाद से ही पटना स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर का नजारा बदल गया है. कार्यकर्ताओं ने बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाकर निशांत का भव्य स्वागत किया है, जो उनके प्रवेश को लेकर पार्टी के जमीनी स्तर पर मौजूद उत्साह को साफ दर्शाता है. इन पोस्टरों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी नेतृत्व निशांत की एंट्री को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देख रहा है, जिससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलने और युवा वर्ग को आकर्षित करने की उम्मीद है.
बिहार का उपमुख्यमंत्री कौन होगा?
निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने के साथ ही, राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेजी से जोर पकड़ रही है कि क्या उन्हें बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा. यह अटकलें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में निशांत को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है. यदि ऐसा होता है, तो यह बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खोलेगा. वहीं, दूसरी तरफ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के भीतर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सुगबुगाहट तेज है. ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी अब राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जिसके लिए पार्टी के अंदर कई नामों पर विचार चल रहा है.
रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार