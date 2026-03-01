राज्यसभा चुनाव 2026: RJD ने बुलाई कार्यकारिणी बैठक, सत्ता पक्ष ने बताया 'मुंगेरीलाल का सपना'

Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए 16 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी क्रम में राजद के नेता-प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज (रविवार, 1 मार्च) शाम राबड़ी आवास पर संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संसदीय मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा. राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि संसदीय बोर्ड की इस बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ-साथ भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होगी.

उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में पार्टी हमेशा आगे बढ़ती है और उनके फैसलों का हमेशा महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है. वहीं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने राजद की बैठक का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ऐसी बैठकें सामान्य हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'इंडिया' गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है, जिससे उनके सामूहिक प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी और सभी घटक दल मिलकर उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे.

हालांकि, जेडीयू और बिहार सरकार ने राजद की इन कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया है. जेडीयू के MLC भीष्म सहनी ने राजद की बैठक को 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' जैसा करार दिया. उन्होंने कहा कि जनता पहले ही राजद को नकार चुकी है और उसके सहयोगी भी साथ नहीं हैं, ऐसे में उनके सपने पूरे होने का सवाल ही नहीं उठता. बिहार सरकार के मंत्री नारायण साह ने भी राजद की संख्या बल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास राज्यसभा सदस्य बनाने लायक संख्या नहीं है.

उन्होंने राजद के भीतरूनी मनमुटाव और सहयोगियों के अलग लड़ने का जिक्र करते हुए दावा किया कि एनडीए गठबंधन बिहार की सभी पांचों राज्यसभा सीटें जीतेगी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सीटें हैं और कुछ और भी जुड़ गए हैं. इस तरह, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के बीच बयानों का दौर तेज हो गया है. जहां एक ओर राजद अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं सत्ता पक्ष उसके दावों को हवा में उड़ा रहा है, जिससे आगामी चुनाव के परिणाम और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है.

