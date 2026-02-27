बिहार परिवहन विभाग में 28 करोड़ के राजस्व घाटे का खुलासा, CAG रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

बिहार में हाल ही में जारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने राज्य के परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोर लापरवाही का खुलासा किया है. इस रिपोर्ट में वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है. सीएजी की यह रिपोर्ट परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जो न केवल वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाती है बल्कि प्रशासनिक अक्षमता और नियमों के उल्लंघन को भी उजागर करती है.

सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

सीएजी की रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि 42,121 वाहनों को स्थायी परमिट जारी किए बिना ही पंजीकरण प्रमाण-पत्र (RC) दे दिए गए. इस गंभीर अनियमितता के कारण राज्य के खजाने को 28 करोड़ रुपये से अधिक का भारी राजस्व घाटा हुआ है. यह आंकड़ा नियमों और प्रक्रियाओं के खुलेआम उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे न केवल सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि सड़क सुरक्षा, वाहनों के वैध संचालन और पर्यावरण नियमों के अनुपालन पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिटनेस प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में भी व्यापक अनियमितताएं पाई गई हैं, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार, सांठगांठ और फर्जीवाड़े की संभावना को बल देती हैं. इन खामियों से सड़कों पर असुरक्षित वाहनों की संख्या बढ़ सकती है और अयोग्य चालकों को लाइसेंस मिलने का खतरा भी पैदा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: नीतीश की 'पहेली' में उलझे हरिवंश, 5वीं सीट के लिए महागठबंधन में मची छटपटाहट

Add Zee News as a Preferred Source

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा?

इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए, बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है कि सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की गहन जांच कराई जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाएगी और जिनकी भी लापरवाही या अनियमितता में संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री के इस आश्वासन से उम्मीद जगी है कि इन अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे. हालांकि, जनता अब यह देखना चाहती है कि सरकार इन गंभीर आरोपों पर कितनी तेजी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्रवाई करती है, ताकि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका जा सके और परिवहन विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.

रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार