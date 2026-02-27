बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न: विधानसभा परिसर में होली का उत्साह, पक्ष-विपक्ष ने साथ उड़ाए रंग

Bihar Assembly Budget Session Ending: पटना में बिहार विधानमंडल का 27 दिनों तक चलने वाला महत्वपूर्ण सत्र अब संपन्न हो गया है. यह सत्र कई मायनों में अहम रहा, जिसमें विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे वार-पलटवार और नोकझोंक देखने को मिली. हालांकि, सत्र के समापन के अवसर पर सबसे सुखद तस्वीर सामने आई, जब सभी राजनेता अपने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर होली के रंगों में सराबोर नजर आए. सदन के अंदर की गर्माहट सदन के बाहर निकलते ही सौहार्द में बदल गई, जो लोकतांत्रिक परंपरा की एक खूबसूरत बानगी पेश करती है.

इस सौहार्दपूर्ण माहौल पर बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 27 दिनों के इस लंबे सत्र में सदन के अंदर स्वाभाविक रूप से काफी गर्माहट रही. विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए और हंगामा भी हुआ. लेकिन, मंत्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सदन से बाहर निकलते ही वह सारा तनाव और राजनीतिक मतभेद खत्म हो गया. उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए स्पष्ट किया कि होली के त्योहार में कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं होता है. यह एक ऐसा सद्भावपूर्ण पर्व है जिसमें अगर कोई दुश्मन भी सामने आ जाए, तो उसे भी रंग लगाकर यही कहा जाता है कि 'बुरा न मानो होली है', जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है.

हालांकि, इस उत्सव के माहौल के बीच मंत्री संजय कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पूरे सत्र के दौरान सदन से पूरी तरह गायब रहे. मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कम से कम सत्र के अंतिम दिन होने के नाते उन्हें सदन में जरूर आना चाहिए था. सत्र की समाप्ति के समय उनका सदन में रहना आवश्यक था, लेकिन किसी कारणवश वे उपस्थित नहीं हुए. यह टिप्पणी एक ओर जहां सत्र के समापन पर नेताओं के बीच भाईचारे की भावना को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की उपस्थिति को लेकर एक राजनीतिक सवाल भी खड़ा करती है.

रिपोर्ट: राजेश कुमार

