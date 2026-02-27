Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3124916
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न: विधानसभा परिसर में होली का उत्साह, पक्ष-विपक्ष ने साथ उड़ाए रंग

Holi Celebrations: पटना में बिहार विधानमंडल का 27 दिवसीय सत्र समाप्त हो गया. सत्र के दौरान तीखी बहस के बावजूद अंतिम दिन सभी राजनीतिक मतभेद भुलाकर नेताओं ने होली का पर्व मनाया. मंत्री संजय कुमार सिंह ने इस सौहार्दपूर्ण माहौल पर खुशी जताई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:33 PM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न
बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न

Bihar Assembly Budget Session Ending: पटना में बिहार विधानमंडल का 27 दिनों तक चलने वाला महत्वपूर्ण सत्र अब संपन्न हो गया है. यह सत्र कई मायनों में अहम रहा, जिसमें विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे वार-पलटवार और नोकझोंक देखने को मिली. हालांकि, सत्र के समापन के अवसर पर सबसे सुखद तस्वीर सामने आई, जब सभी राजनेता अपने राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर होली के रंगों में सराबोर नजर आए. सदन के अंदर की गर्माहट सदन के बाहर निकलते ही सौहार्द में बदल गई, जो लोकतांत्रिक परंपरा की एक खूबसूरत बानगी पेश करती है.

इस सौहार्दपूर्ण माहौल पर बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 27 दिनों के इस लंबे सत्र में सदन के अंदर स्वाभाविक रूप से काफी गर्माहट रही. विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए और हंगामा भी हुआ. लेकिन, मंत्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सदन से बाहर निकलते ही वह सारा तनाव और राजनीतिक मतभेद खत्म हो गया. उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए स्पष्ट किया कि होली के त्योहार में कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं होता है. यह एक ऐसा सद्भावपूर्ण पर्व है जिसमें अगर कोई दुश्मन भी सामने आ जाए, तो उसे भी रंग लगाकर यही कहा जाता है कि 'बुरा न मानो होली है', जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है.

हालांकि, इस उत्सव के माहौल के बीच मंत्री संजय कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पूरे सत्र के दौरान सदन से पूरी तरह गायब रहे. मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कम से कम सत्र के अंतिम दिन होने के नाते उन्हें सदन में जरूर आना चाहिए था. सत्र की समाप्ति के समय उनका सदन में रहना आवश्यक था, लेकिन किसी कारणवश वे उपस्थित नहीं हुए. यह टिप्पणी एक ओर जहां सत्र के समापन पर नेताओं के बीच भाईचारे की भावना को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की उपस्थिति को लेकर एक राजनीतिक सवाल भी खड़ा करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: राजेश कुमार

यह भी पढ़ें: विधानसभा में गरमाया धर्मांतरण कानून का मुद्दा: सत्ता पक्ष ने की सख्त कानून की मांग

TAGS

bihar vidhan sabha budget sessionHoli celebrations

Trending news

bihar vidhan sabha budget session
बिहार विधानसभा का बजट सत्र संपन्न: विधानसभा परिसर में होली का उत्साह
Bihar Holi Special
होली पर घर जाना हुआ आसान! BSRTC की बसों में मिल रही है भारी सब्सिडी,जानें नया किराया
Bihar News
बेतिया के सुपरकॉप्स का सम्मान: 6 घंटे में मासूम को बचाने वाली टीम को DGP ने नवाजा
BSCB Result
BSCB Result: बिहार राज्य सहकारी बैंक सहायक परीक्षा का परिणाम घोषित, देखें नतीजे
Bird Flu
बर्ड फ्लू क्या होता है, ये लोगों में कैसे फैलता है? यहां जानिए सबकुछ
Madhubani News
बहन से था अवैध संबंध तो जोमैटो बॉय को उड़ा दिया, पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी
what is halala
'ससुर या जेठ से हलाला करो', बेगूसराय की रुकसाना का आरोप, जानें क्या है ये प्रथा
patna news
होली पर चिकन खाने वाले सावधान! बिहार में 6000 मुर्गियां संक्रमित, प्रशासन अलर्ट
Patna High Court
पटना HC को मिलेंगे 9 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी अनुशंसा
religious conversion law
विधानसभा में गरमाया धर्मांतरण कानून का मुद्दा: सत्ता पक्ष ने की सख्त कानून की मांग