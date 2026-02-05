Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Khunti News: आम बजट की घोषणाओं से भाजपाई काफी खुश, खूंटी के BJP जिलाध्यक्ष बोले ये 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य है

Khunti News: खूंटी के बीजेपी जिलाध्यक्ष आनंद राम ने कहा कि यह बजट देश के समग्र विकास, विशेषकर युवती शिक्षा को बढ़ावा देने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि यह योजनाबद्ध पहल लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:42 PM IST

खूंटी भाजपा जिलाध्यक्ष
Khunti News: केंद्रीय बजट पर विपक्ष की बयानबाजी के बीच भाजपा ने लोगों को बजट की बड़ी बातें समझाने का फैसला लिया है. इसी कड़ी में खूंटी में भाजपा ने एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया, जहां पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को साधने के लिए पेश किए गए बजट के महत्वपूर्ण पहलुओं और दूरगामी प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी. भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद राम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि यह बजट 53 लाख करोड़ रुपये का है, जिसे विशेष रूप से भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत तैयार किया गया है. 

उन्होंने जोर दिया कि यह वित्तीय आवंटन केवल तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के बजाय, भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ देश की प्रगति की नींव रखेगा. आनंद राम ने आगे स्पष्ट किया कि इस बजट में विकास के विभिन्न आयामों को समाहित किया गया है, जिसमें 'युवती शिक्षा' को विशेष प्राथमिकता दी गई है. उनका कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं और युवतियों को सशक्त बनाना न केवल व्यक्तिगत विकास की कुंजी है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 

सरकार का मानना है कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को गति प्रदान करेंगी, जिससे 'विकसित भारत 2047' का सपना साकार हो सकेगा. उन्होंने कहा कि यह योजनाबद्ध पहल लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, जो अंततः एक मजबूत और समृद्ध भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

ये भी पढ़ें- झरिया विधायक रागिनी सिंह के समर्थन में उतरे सरयू राय, बोले- घटना शर्मनाक

यह बजट केवल आर्थिक आंकड़ों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है जो भारत को वैश्विक मंच पर एक अग्रणी विकसित शक्ति के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करता है. जिलाध्यक्ष आनंद राम ने विश्वास व्यक्त किया कि इस बजट के माध्यम से शुरू की गई योजनाएं और पहलें देश के हर वर्ग और क्षेत्र को लाभान्वित करेंगी. उनका मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में किया गया निवेश दीर्घकालिक समृद्धि और सतत विकास सुनिश्चित करेगा, जिससे देश 2047 तक अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा. यह एक ऐसा बजट है जो वर्तमान चुनौतियों का समाधान करते हुए भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोलता है.

भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद राम के अनुसार, यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है. इसके दूरगामी परिणाम देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और भारत को एक नई पहचान देंगे.

रिपोर्ट - ब्रजेश कुमार

