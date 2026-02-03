Advertisement
'किसानों को ठग रही सरकार, जेब भर रहे बिचौलिए', धान खरीद पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा

BJP Leader Babulal Marandi: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर धान खरीद में किसानों को ठगने और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2024 चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं किए और लाखों किसानों का धान अभी तक नहीं खरीदा गया है, जिससे बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:07 PM IST

धान खरीद पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा (File Photo)
धान खरीद पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा (File Photo)

Babulal Marandi on Jharkhand Government: झारखंड की हेमंत सरकार पर बीजेपी नेता बाबू लाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही देश-विदेश का दौरा कर यह दावा करें कि सरकार गांवों से चलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार लोगों और खासकर किसानों को ठगने का काम कर रही है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

बाबू लाल मरांडी ने 2024 के चुनाव घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस-झामुमो ने धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद किसानों को मात्र 2400 रुपये प्रति क्विंटल ही दिए गए, जिसमें राज्य सरकार का बोनस केवल 100 रुपये था. यह सीधे तौर पर किसानों के साथ वादाखिलाफी है.

मरांडी ने धान खरीद प्रक्रिया में व्याप्त लूट और बिचौलियों की सक्रियता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन आज तक मात्र 19 लाख 80 हजार 216 क्विंटल धान की ही खरीदारी हुई है. राज्य में दो लाख उन्यासी हजार अस्सी किसानों ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन धान केवल 35 हजार 547 किसानों का ही खरीदा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसान धान बेचने पैक्स और लैम्स जाते हैं, तो उन्हें जगह न होने का बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है, जिससे धान खरीद में बिचौलियों की भूमिका बढ़ जाती है और किसानों को ठगा जाता है.

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि झारखंड में अधिकांश लघु और सीमांत किसान हैं, जो खेत में ही धान काटकर पैक करते हैं. ऐसे में 15 मार्च तक कौन किसान अपने घर में धान रखेगा? इसका सीधा अर्थ है कि सरकार बिचौलियों से ही धान खरीदेगी, क्योंकि केवल बिचौलिए ही मार्च तक धान बेचने का इंतजार कर सकते हैं, किसान नहीं. उन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है और बोनस देने के बजाय केंद्र के समर्थन मूल्य पर ही धान खरीद लेती तो किसानों का धान तो खरीदा जाता. यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि यह धान खरीद झारखंड की जनता और किसानों को लूटने का एक स्पष्ट उदाहरण है.

बाबूलाल मरांडी के मुताबिक, धान खरीद में सरकार की निष्क्रियता और बिचौलियों को बढ़ावा देना राज्य के किसानों के साथ अन्याय है और यह सरकार की कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है. उन्होंने इस मामले को झारखंड के लिए एक गंभीर मुद्दा बताया है.

