निकाय चुनाव के बीच IAS तबादले पर बीजेपी का विरोध, निर्वाचन आयोग से की शिकायत

Ranchi News: झारखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव के दौरान हुए आईएएस अधिकारियों के तबादलों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. प्रदेश बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोग को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि सरकार आयोग से ऊपर खुद को साबित कर रही है और आचार संहिता की परवाह नहीं कर रही है. बीजेपी ने इन तबादलों को चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला कदम बताया है.

Last Updated: Feb 14, 2026, 12:00 AM IST

Local Polls: झारखंड में निकाय चुनाव के बीच प्रशासनिक फेरबदल को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में राज्य निर्वाचन आयोग का रुख किया और एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने निकाय चुनाव प्रक्रिया के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों का जो तबादला किया है, वह आदर्श चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है. आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में बीजेपी ने इस कदम को सरकार की मनमानी करार देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश की है कि वह निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से भी ऊपर है.

सुधीर श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग की गरिमा और आचार संहिता की अनदेखी की हो. श्रीवास्तव के अनुसार, सरकार बार-बार यह साबित कर रही है कि वह राज्य निर्वाचन आयोग से ऊपर है और उसे आदर्श आचार संहिता से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे संवेदनशील समय में, जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो, अधिकारियों के तबादले से चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सीधा असर पड़ सकता है. यह कदम न केवल आयोग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली की नींव को भी कमजोर करता है.

बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि यदि ये तबादले मतदान प्रक्रिया समाप्त होने या चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद किए जाते, तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता और न ही कोई भूचाल आ जाता. उनका कहना था कि सरकार ने जानबूझकर चुनाव के बीच यह कदम उठाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, भले ही इसके लिए चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन ही क्यों न करना पड़े. बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से इस मामले का संज्ञान लेने और सरकार के इस कृत्य पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे.

बीजेपी ने इन तबादलों को सत्ता पक्ष द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग और चुनाव आयोग के अधिकारों का हनन बताया है. अब देखना यह होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस गंभीर शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और क्या सरकार के इन फैसलों को लेकर कोई कार्रवाई की जाती है.

रिपोर्ट: कुमार कुंदन

