'पैसे और पावर का खेल भी नहीं रोक पाया बीजेपी का विजय रथ', आदित्य साहू का JMM पर अटैक

Aditya Sahu News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों को लेकर सत्ताधारी गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सत्ता के दुरुपयोग और कई तिकड़मों के बावजूद गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:43 PM IST

रांची: झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों के नतीजों पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए साहू ने दावा किया कि सत्ताधारी गठबंधन लाख तिकड़म और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद इन चुनावों में हार गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा समर्थित अधिकांश उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि झारखंड की जनता भाजपा को पसंद करती है.

साहू ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन चुनावों में शुरू से ही साजिश रचने का काम किया. उन्होंने रांची मेयर सीट का उदाहरण दिया, जहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए थे, लेकिन उनके चुनाव चिन्ह में जानबूझकर की गई गड़बड़ी के कारण उनके 40 हजार से अधिक वोट अवैध घोषित कर दिए गए.

साहू ने दृढ़ता से कहा कि इस प्रत्याशी को हराने के लिए सरकार के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के खुले दुरुपयोग का भी आरोप लगाया, विशेष रूप से चाइबासा और चक्रधरपुर जैसे क्षेत्रों में, जहां प्रशासन ने कथित तौर पर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम किया. उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह कई अन्य सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को पराजित करने के लिए सत्ताधारी दल ने मनमाना और अनुचित रवैया अपनाया.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे खुलासा किया कि चुनाव के 'साइलेंस पीरियड' के दौरान भी मतदाताओं के खातों में पैसे भेजे गए और सत्ताधारी दल ने कई प्रकार के अनैतिक हथकंडे अपनाए. हालांकि, इन सभी तिकड़मों और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद, वे चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए और जनता ने उन्हें नकार दिया. साहू ने अपनी पार्टी की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भाजपा ने 6 नगर पंचायत और 3 नगर परिषद सीटों पर स्पष्ट जीत दर्ज की है.

रिपोर्ट: कुमार कुंदन

यह भी पढ़ें: Jharkhand Nikay Chunav Result Highlights : मेदिनीनगर नगर निगम में BJP समर्थित महापौर प्रत्याशी अरुणा शंकर की जीत

BJPAditya SahuJharkhand news

