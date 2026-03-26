वैशालीः छठी समारोह का जश्न दहशत में बदला! जेनरेटर की आवाज को लेकर दबंगों ने मचाया उत्पात

Vaishali Crime News: वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र स्थित टाड़ा चौड़ी गांव में एक नवजात के जन्म की खुशी में आयोजित छठी समारोह उस वक्त खूनी संघर्ष का गवाह बन गया, जब कुछ उपद्रवी तत्वों ने जश्न के माहौल को दहशत में बदल दिया. पहलाद कुमार झा के आवास पर परिवार और रिश्तेदार इस शुभ अवसर पर एकत्र हुए थे, जहां चारों ओर खुशियों का अंबार था. बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए घर की निजी जमीन पर एक जेनरेटर लगाया गया था, जिसे लेकर गांव के कुछ लोग अचानक आक्रोशित हो उठे और उन्होंने एक हिंसक वारदात को अंजाम देने की ठान ली.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव के ही कुछ लोग एकजुट होकर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड लेकर समारोह स्थल पर आ धमके. आरोप है कि आते ही उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह मौखिक विवाद मारपीट में तब्दील हो गया. हमलावरों ने समारोह में मौजूद लोगों पर बेरहमी से हमला किया, जिसमें महिलाएं और अन्य रिश्तेदार भी शामिल थे. इस अचानक हुए हमले से मौके पर भगदड़ मच गई और खुशी का माहौल चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया. मारपीट के दौरान प्रिस राज नामक एक युवक के सिर पर लोहे की छड़ से जानलेवा वार किया गया, जिससे उसका सिर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

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घटना के तुरंत बाद, स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल प्रिस राज सहित अन्य जख्मी लोगों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. इस जघन्य वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने महनार थाना पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हिंसक घटना के बाद से पूरे टाड़ा चौड़ी गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है. पीड़ित परिवार जहां न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं पुलिस दोषियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.

फिलहाल, पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है. गांव में व्याप्त तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

रिपोर्ट- राजकुमार