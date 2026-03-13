Advertisement
Bokaro News: सीसीएल कथारा कोलियरी के नए कोयला स्टॉक में भीषण आग, करोड़ों का राजस्व जलकर खाक

Bokaro News: बोकारो के सीसीएल कथारा कोलियरी के नए कोयला स्टॉक में भीषण आग लग गई है, जिससे करोड़ों टन कोयला धू-धू कर जल रहा है. इस आगजनी से करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:43 AM IST

सीसीएल कथारा कोलियरी के नए कोयला स्टॉक में भीषण आग
सीसीएल कथारा कोलियरी के नए कोयला स्टॉक में भीषण आग

Bokaro News: बोकारो में बेरमो अनुमंडल के अंतर्गत सीसीएल कथारा कोलियरी के नए कोयला स्टॉक में भीषण आग लग गई है. इस घटना में करोड़ों टन कोयला धू-धू कर जल रहा है, जिससे इलाके में धुएं का घना गुबार छा गया है और दूर-दूर तक इसकी भयावहता महसूस की जा सकती है. इस आगजनी से करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, इस गंभीर स्थिति पर कोलियरी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं.

धुएं का विशाल गुबार और आग की लपटें
आग की लपटें और धुएं का विशाल गुबार दूर-दूर से देखा जा सकता है, जो न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक रूप से बढ़ा रहा है. स्थानीय निवासियों को सांस लेने में कठिनाई और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ यह आग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन रही है.

वहीं, दूसरी ओर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मूल्यवान कोयला लगातार जलकर राख में तब्दील हो रहा है. यह पहली बार नहीं है कि सीसीएल कथारा में ऐसी घटना सामने आई हो. दरअसल, हर साल गर्मी के मौसम में कोयला स्टॉक में आग लगने की खबरें आती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रबंधन की ओर से इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे यह समस्या एक वार्षिक त्रासदी बन गई है.

आग बुझाने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं
मौजूदा आगजनी की घटना में भी, सीसीएल कथारा प्रबंधन द्वारा आग बुझाने के लिए अब तक कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए हैं. ऐसे में करोड़ों रुपये का कोयला लगातार जल रहा है और पूरी तरह से खाक हो रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति पहुंच रही है. इस गंभीर मामले पर सीसीएल कथारा के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बच रहे हैं, जिससे उनकी जवाबदेही और लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने प्रबंधन की इस उदासीनता पर गहरी चिंता व्यक्त की है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

