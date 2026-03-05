Advertisement
बोकारो तनिष्क डकैती प्रयास मामला: बेंगलुरु और सूरत से दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक चार अपराधी पुलिस की गिरफ्त में

Bokaro News: बोकारो के सिटी सेंटर स्थित तनिष्क शोरूम में 11 जनवरी को हुई डकैती के प्रयास मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस की विशेष टीम ने बेंगलुरु और सूरत से दो और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक चार अपराधी पकड़े जा चुके हैं और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:18 AM IST

Bokaro News: बोकारो के सिटी सेंटर स्थित Tanishq शोरूम में 11 जनवरी को हुई डकैती के प्रयास की घटना ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था. दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों का एक गिरोह पुलिस की वर्दी पहनकर शोरूम में घुस गया था. बताया जाता है कि इस गिरोह में करीब सात अपराधी शामिल थे और उनका मकसद शोरूम में रखे महंगे आभूषणों को लूटना था. हालांकि उनकी योजना उस समय विफल हो गई जब शोरूम के गार्ड ने उनका विरोध किया और हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान शोरूम का अलार्म बज गया, जिससे अपराधियों में अफरा-तफरी मच गई और वे मौके से भागने पर मजबूर हो गए. इस घटना के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे और पुलिस पर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया था.

पुलिस की कार्रवाई, पहले ही दो आरोपी हो चुके थे गिरफ्तार
घटना के बाद बोकारो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की और उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी. इस घटना को लेकर पुलिस ने कई राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर नजर रखी थी, क्योंकि गिरोह के सदस्य वारदात के बाद अलग-अलग स्थानों पर छिपने की कोशिश कर रहे थे.

बेंगलुरु और सूरत से दो और मुख्य आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान बोकारो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस की विशेष टीम ने इस डकैती के प्रयास में शामिल दो और मुख्य आरोपियों को Bengaluru और Surat से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं. पुलिस टीम ने दोनों को पकड़ने के लिए अन्य राज्यों में भी दबिश दी और आखिरकार उन्हें हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल की. इसके बाद दोनों आरोपियों को हवाई जहाज के माध्यम से बोकारो लाया गया, जिससे इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

पूछताछ में खुल सकते हैं गिरोह के अन्य राज
गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस डकैती की पूरी साजिश कैसे रची गई और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे. फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से बच रहे हैं और उनका कहना है कि जांच अभी जारी है. पुलिस का मानना है कि इन गिरफ्तारियों के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है. इस कार्रवाई को शहर में अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

