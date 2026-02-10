Ranchi News: यूपी की तरह अब रांची में भी दहाड़ा बुलडोजर, खादगढ़ा सब्जी मंडी के पास कई घर हुए ध्वस्त, सैकड़ों परिवार सड़क पर आए!

Ranchi Bulldozer Action: रांची में जिला प्रशासन द्वारा खादगढ़ा सब्जी मंडी के पास स्थित आवासीय भवनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार को 5 से 6 बुलडोजर तैनात किए और घरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला एक गंभीर जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसने अब एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है. इस कार्रवाई से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं, जो दशकों से इन घरों में रह रहे थे. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

स्थानीय मोहल्ला वासियों का दावा है कि वे पिछले कई दशकों से इन घरों में रह रहे हैं और उनके पास जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज भी हैं. निवासियों के अनुसार, लगभग 50 से 60 साल पहले उन्होंने एक व्यक्ति से यह जमीन खरीदी थी और उसका पूरा भुगतान भी किया गया था. हालांकि, समय बीतने के साथ, इसी जमीन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया और मामला अदालत तक पहुंच गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जमापूंजी इन घरों को बनाने में लगाई थी और अब वे अचानक बेघर हो गए हैं. उनकी मांग है कि प्रशासन उन्हें पुनर्वास का विकल्प प्रदान करे. मामले की सुनवाई के बाद, माननीय उच्च न्यायालय ने संबंधित जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. इसी निर्देश के तहत, रांची जिला प्रशासन ने घरों को तोड़ने का काम शुरू किया है. प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वे केवल माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं और इसमें उनकी कोई निजी मंशा नहीं है.

दूसरी ओर, प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों की 'बाइट' में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है.

यह घटना रांची में जमीन विवादों की जटिलता और उनके सामाजिक प्रभावों को उजागर करती है, जहां कानूनी प्रक्रिया के चलते कई परिवारों को बेघर होना पड़ा है. लोगों ने अब सरकार से पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है.