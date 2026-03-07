Advertisement
धनबाद में CBI की बड़ी कार्रवाई: सीनियर रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Dhanbad News: धनबाद में सीबीआई ने डीआरएम कार्यालय के वरीय विद्युत अभियंता संजीव कुमार को एक रेल संवेदक से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. संवेदक के 45 लाख रुपये के बिल भुगतान के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:29 AM IST

Dhanbad News: धनबाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के एक वरीय अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. धनबाद डीआरएम कार्यालय के वरीय विद्युत अभियंता (सामान्य)  संजीव कुमार (Senior Railway Electrical Engineer) को उनके कार्यालय कक्ष में एक रेल संवेदक से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया. यह कार्रवाई सीबीआई की टीम ने संवेदक की शिकायत पर की, जिसने बिल भुगतान के एवज में रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था. अधिकारी की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर डीआरएम कार्यालय में हड़कंप मच गया और कई अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भाग निकले.

आवास से डेढ़ लाख रुपये नकद जब्त
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद सीबीआई की टीम ने वरीय विद्युत अभियंता संजीव कुमार के कार्यालय और आवास दोनों स्थानों पर लगभग छह घंटे तक सघन जांच की. इस दौरान विद्युत अभियंता के कार्यालय में काम करने वाले रेलकर्मियों को सीबीआई टीम ने रोके रखा. लंबी जांच-पड़ताल के बाद टीम ने अधिकारी के कार्यालय से 50 हजार रुपये और उनके आवास से डेढ़ लाख रुपये नकद जब्त किए. देर रात तक चली इस कार्रवाई के बाद सीबीआई ने घूसखोर रेल अधिकारी संजीव कुमार को गिरफ्तार कर अपने साथ सीबीआई कार्यालय ले गई.

बिल भुगतान के बदले रिश्वत की मांग
सीबीआई डीएसपी विकास पाठक ने बताया कि रेल अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह बिल भुगतान के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं. दरअसल, रेल संवेदक अवजीत झा ने स्टेशन में एसी और लिफ्ट लगाने तथा ठीक करने का कार्य किया था, जिसके एवज में उन्हें 45 लाख रुपये का बिल भुगतान होना था. वरीय विद्युत अभियंता संजीव कुमार द्वारा इस भुगतान में आनाकानी की जा रही थी और बिल पास करने के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच फंसे झारखंड के लोगों की आज होगी घर वापसी

संवेदक ने इसकी शिकायत सीबीआई से की, जिसके बाद टीम ने शिकायत की जांच की और सही पाए जाने पर यह जाल बिछाया. शिकायत के आधार पर अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है. यह गिरफ्तारी रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की लगातार जारी मुहिम का हिस्सा है. अधिकारी के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसमें उनसे गहन पूछताछ और साक्ष्य जुटाने का काम शामिल है. इस कार्रवाई से रेलवे के अन्य भ्रष्ट अधिकारियों में भी एक कड़ा संदेश गया है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

