CBI ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड संभाला, 12 सदस्यीय टीम ने 3 घंटे तक की सघन जांच पटना

Shambhu Girls Hostel Case: पटना के मुन्ना चक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी, अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के जिम्मे आ गया है. राज्य सरकार की विशेष अनुशंसा के बाद, CBI ने इस संवेदनशील मामले की आधिकारिक जांच अपने हाथ में ले ली है. चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले में CBI की एंट्री ने इसकी गंभीरता और जांच के दायरे को और बढ़ा दिया है. इस कदम से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो अब तक स्थानीय पुलिस के अधीन थी.

केस टेकओवर करते ही CBI ने बिना किसी देरी के अपनी कार्रवाई शुरू कर दी. जांच की कमान संभालते ही, CBI की एक 12 सदस्यीय विशेष टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इस टीम के साथ विशेष जांच दल (SIT) के सदस्य भी मौजूद थे. CBI अधिकारियों ने हॉस्टल परिसर, प्रत्येक कमरों और आसपास के इलाकों का बेहद बारीकी से और गहन जायजा लिया. लगभग तीन घंटे तक चली इस विस्तृत निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, टीम ने पूर्व में जुटाए गए सभी साक्ष्यों की गहन समीक्षा की और नए सिरे से जानकारी एकत्र की. घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो थानों की पुलिस बल भी तैनात रही, ताकि जांच प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.

जांच के दौरान CBI टीम ने छात्रा के कमरे से कई महत्वपूर्ण चीजें जब्त कीं. इनमें पांच बोरी भर दस्तावेज, विभिन्न कॉपियां, किताबें, अन्य कागजात और कपड़े शामिल थे, जिन्हें टीम अपने साथ ले गई. यह कार्रवाई मामले की परतें खोलने और घटना से जुड़े हर पहलू को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कार्रवाई पूरी होने के बाद, हॉस्टल के मुख्य गेट पर दोबारा ताला लगा दिया गया, जो यह दर्शाता है कि अब यह परिसर CBI के पूर्ण नियंत्रण में है. अब CBI इस पूरे मामले की नए सिरे से, गहनता से जांच करेगी और उसके आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी.

केंद्रीय एजेंसी द्वारा इस मामले की जांच अपने हाथों में लेना यह दर्शाता है कि सरकार इस घटना की तह तक जाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. CBI की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग कर, उम्मीद है कि इस संवेदनशील मामले में जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा.

रिपोर्ट: सन्नी कुमार

