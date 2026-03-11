रांची पुलिस बनाम ईडीः हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच, हेमंत सरकार पर BJP का करारा वार

Ranchi Police Vs ED: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रांची पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच चल रहे हाई-प्रोफाइल मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है. यह मामला राज्य में राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक हलकों में गहन चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें गंभीर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे. उच्च न्यायालय के इस हस्तक्षेप के बाद अब पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई है.

BJP ने इस मामले को लेकर रांची पुलिस और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. भाजपा का कहना है कि पहले एलएनटी के नाम पर एक फर्जी कंपनी बनाकर 20 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी. जब प्रवर्तन निदेशालय ने इस बड़े फर्जीवाड़े की अहम कड़ी माने जा रहे कैशियर संतोष कुमार को पकड़ा, तो रांची पुलिस और सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोगों ने एक आपराधिक साजिश के तहत संतोष कुमार को मोहरा बनाया.

आरोप है कि इस साजिश का उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर फर्जी मामले दर्ज कर उन्हें डराना और जांच को प्रभावित करना था. भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों को धमकाया गया था, जिसके बाद अदालत को ईडी कार्यालय की सुरक्षा केंद्रीय पुलिस बल को सौंपने का फैसला सुनाना पड़ा.

उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, अब इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र की जांच सीबीआई करेगी, जिससे इस जटिल मामले की परतें खुलने और सच्चाई सामने आने की उम्मीद है. भाजपा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पूरे षड्यंत्र का जल्द खुलासा होगा. पार्टी ने राज्य सरकार से नैतिकता के आधार पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

भाजपा का कहना है कि यदि सरकार के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, तो रांची पुलिस के उन संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, जो इस गंभीर षड्यंत्र में शामिल थे. यह मांग पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाई गई है.

रिपोर्ट- कामरान