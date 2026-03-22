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Chaiti Chhath Puja 2026: जमुई में चैती छठ पूजा का नहाय-खाय के साथ शुभारंभ, छठी मइया के गीतों से भक्तिमय हुआ चकाई

Chaiti Chhath Puja 2026: जमुई जिले में लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ रविवार (22 मार्च) को नहाय-खाय के साथ श्रद्धापूर्ण माहौल में आरंभ हो गया है. चकाई बाजार सहित ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 22, 2026, 03:33 PM IST

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जमुई में चैती छठ महापर्व का नहाय-खाय के साथ शुभारंभ
जमुई में चैती छठ महापर्व का नहाय-खाय के साथ शुभारंभ

Chaiti Chhath Puja 2026: ​जमुई जिले में लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ रविवार (22 मार्च) को नहाय-खाय के साथ श्रद्धापूर्ण माहौल में शुरू हो गया. चकाई बाजार सहित ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है. रविवार सुबह व्रतियों ने पवित्र स्नान के बाद विधि-विधान से कद्दू-भात का प्रसाद ग्रहण कर चार दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया. नहाय-खाय को लेकर व्रतियों ने घरों की साफ-सफाई की और मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद तैयार किया.

आत्मशुद्धि और समर्पण का पर्व
इस महापर्व को लेकर व्रतियों में गहरी आस्था देखने को मिल रही है. चकाई बाजार निवासी वीणा देवी ने बताया कि यह आत्मशुद्धि और समर्पण का पर्व है, जिसे परिवार की सुख-समृद्धि के लिए शुरू किया गया है. वहीं, झारखंड से चकाई पहुंचीं रानी केशरी ने महापर्व में शामिल होने पर अपनी खुशी व्यक्त की. श्वेता केशरी ने कहा कि छठी मइया के गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है. महापर्व के दूसरे दिन सोमवार को खरना का अनुष्ठान होगा, जिसमें शाम को गोधूली बेला में व्रती गुड़ और दूध से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगे.

यह भी पढ़ें: चैती छठः नहाए खाए के साथ शुरू हुआ महापर्व, यहां जानें खरना और अर्ध्य का सटीक समय

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36 घंटे का निर्जला उपवास 
खरना के अनुष्ठान के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा. मंगलवार (24 मार्च) को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा, और बुधवार (25 मार्च) को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा. इस दौरान चकाई बाजार में पूजन सामग्री और फलों की खरीदारी के लिए भारी रौनक देखी जा रही है. टुनटुन केशरी और चंदन केशरी सहित अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि बाजार में छठ पूजा की सामग्री की खरीदारी के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है, जो पर्व के उत्साह को दर्शाता है.

रिपोर्ट: अभिषेक निरला

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