नालंदा के बड़ागांव और औंगांरी धाम में उमड़ी छठव्रतियों की भीड़, खरना के साथ शुरू हुआ 24 घंटे का निर्जला व्रत

Chaiti Chhath Puja 2026: लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, व्रतियों ने पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान भास्कर को मीठे खीर और चावल-दाल के विशेष प्रसाद का भोग लगाया. इस पारंपरिक अनुष्ठान के उपरांत, व्रतियों ने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया और परिवारजनों, मित्रों तथा अन्य श्रद्धालुओं के बीच भी इसे वितरित कर पुण्य लाभ कमाया. खरना की समाप्ति के साथ ही, छठव्रतियों ने 24 घंटे का कठिन निर्जला व्रत प्रारंभ कर दिया है, जो छठ महापर्व के सबसे पवित्र और त्यागपूर्ण चरणों में से एक माना जाता है. इस दौरान, नालंदा जिले के ऐतिहासिक बड़ागांव और औंगांरी धाम में श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ उमड़ी, जहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण भगवान सूर्य की आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं और अगले दो दिनों तक यहीं प्रवास करेंगे.

देश भर के छठव्रतियों के लिए आस्था का केंद्र

बड़ागांव छठघाट का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे देश भर के छठव्रतियों के लिए एक विशेष आस्था का केंद्र बनाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र राजा शाम्य को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था. उन्होंने इसी बड़ागांव स्थित पवित्र तालाब में स्नान किया और पूरी निष्ठा के साथ भगवान सूर्य की विशेष आराधना की, जिसके फलस्वरूप वे इस गंभीर रोग से चमत्कारिक रूप से मुक्त हो गए थे. इसी पावन कथा के कारण, यह स्थल न केवल बिहार बल्कि झारखंड, बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले छठव्रतियों को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां भक्तजन चार दिनों तक प्रवास कर, छठ के कठिन नियमों का पालन करते हुए, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना करते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में एक अद्वितीय आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हो जाता है.

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जिला प्रशासन ने की आवश्यक व्यवस्थाएं

छठ महापर्व के दौरान उमड़ी अपार भीड़ और दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) की टीम को तैनात किया गया है और नौकाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त, कुछ प्रमुख घाटों पर पंडाल लगाकर व्रतियों को धूप और ठंड से बचाव के साथ-साथ अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं. पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों से विशेष निगरानी रखी जा रही है. हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, कई छठव्रती जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को अपर्याप्त मानते हुए असंतुष्ट दिखे. उनका कहना था कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए और अधिक व्यापक तथा सुचारु इंतजामों की आवश्यकता थी.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार, नालंदा