Chatra News: चतरा में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, सिंगर कैलाश खेर बिखेरेंगे अपना जलवा

Chatra Itkhori Festival: चतरा जिले में इटखोरी राजकीय महोत्सव की तैयारिया शुरू हो चुकी हैं. यह महोत्सव आगामी 19 से 21 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, इस वर्ष महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर, अल्ताफ राजा और भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:24 AM IST

चतरा इटखोरी महोत्सव (फाइल फोटो)
चतरा इटखोरी महोत्सव (फाइल फोटो)

Chatra Itkhori Festival: चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड मुख्यालय स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 19 से 21 फरवरी तक चलने वाले तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. उपायुक्त कृतिश्री जी सहित पूरा जिला प्रशासन इन तैयारियों का लगातार जायजा ले रहा है. इस वर्ष महोत्सव को और अधिक आकर्षक तथा ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत सुप्रसिद्ध पाश्र्व गायक कैलाश खेर, अल्ताफ राजा और भोजपुरी गायिका कल्पना पटवारी जैसे दिग्गज कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. इनके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों से आमंत्रित कलाकारों और स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा भी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी. महोत्सव में फैशन शो, थिएटर प्रस्तुति और फिल्म प्रकाशन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

महोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण 500 ड्रोन के साथ आयोजित होने वाला भव्य शो होगा. इसके साथ ही, एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. 19 और 20 फरवरी को बक्सा डैम में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्ट 2026 के तहत आठ प्रकार की रोमांचक वाटर एक्टिविटीज आयोजित की जाएंगी. वहीं, लक्षनपुर स्थित भेड़ी फॉर्म डैम के समीप पैरा-सेलिंग और ऑल-रोड बाइकिंग का अनुभव लिया जा सकेगा. मंदिर रोड क्षेत्र में वॉल क्लाइंबिंग, रैपलिंग और रोप कोर्स जैसी साहसिक गतिविधियां भी कराई जाएंगी.

यह महोत्सव केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है. तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन का समापन मुहाने नदी तट पर एक भव्य गंगा आरती के साथ किया जाएगा, जो आध्यात्मिक शांति और भक्ति का अनुपम दृश्य प्रस्तुत करेगा. उपायुक्त कृतिश्री जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह महोत्सव सभी आगंतुकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बने और इटखोरी को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाए.

कुल मिलाकर, राजकीय इटखोरी महोत्सव कला, संस्कृति, रोमांच और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करने के लिए तैयार है. यह आयोजन न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण होगा, जो उन्हें झारखंड की समृद्ध विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराएगा.

रिपोर्ट- धर्मेंद्र पाठक

Chatra News

