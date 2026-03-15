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Chatra News: चतरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लापता छात्र को किया बरामद, परिजनों ने ली राहत की सांस

Chatra Missing Student Case: चतरा पुलिस ने लापता छात्र निखिल कुमार को सकुशल बरामद कर लिया है. निखिल शनिवार (14 मार्च) की सुबह दीवानखाना स्कूल गया था और फिर वापस नहीं लौटा था. बच्चे को सकुशल वापस पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:29 PM IST

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माता-पिता के साथ छात्र निखिल कुमार
माता-पिता के साथ छात्र निखिल कुमार

Chatra Missing Student Recovered: चतरा शहर के बिंड मोहल्ला से बीते दिनों लापता हुए छात्र निखिल कुमार को आखिरकार पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस की तत्परता और सक्रियता के चलते छात्र को शहर के गंदौरी मंदिर बस स्टैंड के समीप से खोज निकाला गया. बरामदगी के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को उसके परिजनों को सुरक्षित सौंप दिया, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली है. बेटे के सकुशल मिलने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्र के लापता होने के बाद उसके परिजनों ने सदर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. बच्चे का कोई सुराग न मिलने से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया था. जानकारी के मुताबिक, रात करीब 10 बजे से 2 बजे तक सड़क जाम कर अपनी नाराजगी व्यक्त की गई थी. इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अपनी जांच और तलाशी अभियान तेज कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप निखिल को सुरक्षित ढूंढ लिया गया.

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बच्चे की मां रूबी देवी ने इस घटना को किसी चमत्कार से कम नहीं बताया. उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस की सक्रियता के कारण ही उनका बेटा सुरक्षित घर लौट सका. खुशी के इस माहौल में माता-पिता ने बच्चे के साथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान का भी आभार व्यक्त किया. इस सफल बरामदगी के बाद परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने चतरा पुलिस के कार्य की जमकर सराहना की है.

पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने न केवल एक परिवार को उनका बेटा लौटाया है, बल्कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को भी बढ़ाया है. यह घटना दर्शाती है कि पुलिस की मुस्तैदी किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है.

रिपोर्ट- धर्मेंद्र पाठक

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