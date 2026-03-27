छपरा का वीर सपूत नहीं रहा: CRPF जवान मंटू सिंह का निधन, पूरे गांव में मातम

छपरा से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां देश की सेवा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान मंटू सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे. छुट्टी पर अपने पैतृक गांव नैनी आए इस वीर सपूत की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया. इस दुखद समाचार से पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में गहरा मातम पसर गया है. जिस बेटे के घर आने की खुशी थी, उसी के जाने का गम अब हर आंख में आंसू बनकर बह रहा है.

पांच दिन पहले ही छुट्टी पर आए थे घर

जानकारी के अनुसार, 62वीं बटालियन CRPF के जवान मंटू सिंह बीजापुर में तैनात थे. ड्यूटी के दौरान उन्हें बुखार की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई. पहले छपरा में उनका प्रारंभिक इलाज कराया गया, लेकिन बेहतर उपचार के लिए उन्हें पटना ले जाया गया, जहाँ वे जिंदगी की जंग हार गए. मंटू सिंह अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे. वे अपने पीछे पत्नी, दो मासूम बच्चों और एक किसान भाई को छोड़ गए हैं. महज पांच दिन पहले ही वे छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर लौटा है, जिसे देखकर परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.

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परिवार ने खो दिया अपना सहारा

नैनी गांव की गलियां आज सन्नाटे में डूबी हैं, हर आंख नम है और हर दिल भारी. ग्रामीणों के अनुसार, मंटू सिंह बेहद मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे. छुट्टियों में वे गांव के युवाओं को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ समय बिताते थे. आज वही युवा उनके निधन से गमगीन हैं और अपने आदर्श को खोने का दुख मना रहे हैं. उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, लेकिन यह सम्मान परिजनों के दर्द को कम नहीं कर सका. पूरा गांव आज यही कह रहा है कि देश ने एक बहादुर जवान खो दिया है और परिवार ने अपना सहारा. मंटू सिंह के आकस्मिक निधन ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे नैनी गांव और देश को एक बहादुर सैनिक के रूप में गहरा दुख दिया है. उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा.

रिपोर्ट: राकेश, छपरा