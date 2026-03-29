छपरा में मेयर के साथ धक्कामुक्की, शोभायात्रा में बवाल का वीडियो वायरल

छपरा में श्रीराम जन्मोत्सव शोभायात्रा के दौरान एक अप्रत्याशित घटना ने नगर के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है. शोभायात्रा समिति के प्रमुख सदस्य और नगर निगम के मेयर लक्ष्मीनारायण गुप्ता को समिति के ही कुछ सदस्यों के भारी विरोध और धक्कामुक्की का सामना करना पड़ा. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने न केवल आयोजन की व्यवस्था पर बल्कि प्रशासनिक तैयारियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना शोभायात्रा जैसे पवित्र और सार्वजनिक कार्यक्रम में नगर के सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ हुई, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है.

गाली-गलौज और हाथापाई

मिली जानकारी के अनुसार, यह विवाद शोभायात्रा के बाद आयोजित भंडारे के प्रसाद को लेकर शुरू हुआ. आरोप है कि मेयर लक्ष्मीनारायण गुप्ता द्वारा प्रसाद को कथित तौर पर फेंक दिए जाने से समिति के सदस्य अत्यधिक आक्रोशित हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुरुआत में यह मामूली कहासुनी लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गाली-गलौज और हाथापाई तक की नौबत आ गई. मेयर के साथ हुई इस धक्का-मुक्की ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया. भीड़ में आक्रोश साफ देखा जा सकता था, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और एक बड़े विवाद की आशंका उत्पन्न हो गई थी.

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बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए मौके पर मौजूद लोगों और स्थानीय प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस बल और आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्यों के हस्तक्षेप के बाद ही किसी तरह भीड़ को शांत कराया जा सका और मामले को सुलझाया गया. हालांकि, इस घटना ने आयोजन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह एक सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रम में नगर के प्रमुख व्यक्ति को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा. यह घटना न सिर्फ आयोजकों की प्रबंधन क्षमता पर, बल्कि इतने बड़े आयोजन के दौरान प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है. इस पूरे गंभीर मामले पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिसका इंतजार है ताकि घटना की वास्तविक स्थिति और दोषियों पर कार्रवाई स्पष्ट हो सके.

रिपोर्ट: राकेश, छपरा